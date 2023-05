MLB／宇宙教士面臨五成保衛戰 教頭沮喪喊話：該振作了

季前繼續撒錢讓豪華更陣容的教士隊,開季表現卻不如預期,在今天敗給雙城隊後,勝率已快跌破五成,讓總教練梅爾文(Bob Melvin)忍不住表達沮喪,要全隊趕快振作。

教士今日對戰雙城之戰,即便先發達比修有繳出6局失2分的優質先發,他退場前還握有1分領先,牛棚卻在七局下一口氣被對手反攻3分丟掉他的勝投,最終以3:5吞下敗場,目前戰績為19勝19敗剛好五成。

對於去年闖入國聯冠軍賽、今年依然是奪冠熱門的教士來說,目前成績絕對不及格。有鑑於此,梅爾文在賽後呼籲隊員振作,「我們有些球員能表現更好,球隊會振作起來,但不能只再用說的,是時候該走出去做到了,這又是另一場令人失落、表現不佳的比賽。」

打線近況低迷是教士戰績低迷的原因之一。雖然陣中擁有波賈茲(Xander Bogaerts)、馬恰多(Manny Machado)、索托(Juan Soto)等球星,日前又迎回禁賽期滿的塔提斯(Fernando Tatis Jr.),球隊進攻卻未如想像中凌厲,其中季前高薪簽下的波賈茲歷經火熱的4月後急速冷凍,5月至今竟然只擠出4安,團隊進階數據wRC+也僅排名聯盟中後段的第17。

教士目前位列國聯西區第三名,與龍頭道奇隊有四場勝差,甚至還落後被視為重建中的響尾蛇,難怪教頭如此失望。

