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MLB／宇宙教士面臨五成保衛戰 教頭沮喪喊話：該振作了

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有今日繳出優質先發，仍未能幫助球隊獲勝。 美聯社
達比修有今日繳出優質先發，仍未能幫助球隊獲勝。 美聯社

季前繼續撒錢讓豪華更陣容的教士隊，開季表現卻不如預期，在今天敗給雙城隊後，勝率已快跌破五成，讓總教練梅爾文（Bob Melvin）忍不住表達沮喪，要全隊趕快振作。

教士今日對戰雙城之戰，即便先發達比修有繳出6局失2分的優質先發，他退場前還握有1分領先，牛棚卻在七局下一口氣被對手反攻3分丟掉他的勝投，最終以3：5吞下敗場，目前戰績為19勝19敗剛好五成。

對於去年闖入國聯冠軍賽、今年依然是奪冠熱門的教士來說，目前成績絕對不及格。有鑑於此，梅爾文在賽後呼籲隊員振作，「我們有些球員能表現更好，球隊會振作起來，但不能只再用說的，是時候該走出去做到了，這又是另一場令人失落、表現不佳的比賽。」

打線近況低迷是教士戰績低迷的原因之一。雖然陣中擁有波賈茲(Xander Bogaerts)、馬恰多（Manny Machado）、索托（Juan Soto）等球星，日前又迎回禁賽期滿的塔提斯（Fernando Tatis Jr.），球隊進攻卻未如想像中凌厲，其中季前高薪簽下的波賈茲歷經火熱的4月後急速冷凍，5月至今竟然只擠出4安，團隊進階數據wRC+也僅排名聯盟中後段的第17。

教士目前位列國聯西區第三名，與龍頭道奇隊有四場勝差，甚至還落後被視為重建中的響尾蛇，難怪教頭如此失望。

MLB 達比修有 教士

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