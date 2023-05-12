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MLB／千賀滉大首局亂流丟4分 大都會本季第5次遭完封
大都會隊日籍強投千賀滉大今天先發對戰紅人隊，主投5局飆出7次三振，但失掉5分，終場大都會以0：5慘遭完封，千賀滉大也苦吞本季第2敗。
千賀滉大首局遇上亂流，單局被敲5支安打，還有1次保送，被對手打下4分大局。千賀滉大第二局狀態回穩，連續飆出3次三振，僅用12球。
Kodai Senga strikes out the side in the second inning pic.twitter.com/au40QDfFtz— SNY (@SNYtv) 2023年5月11日
3局下1出局千賀被擊出安打，但馬上讓下一棒打者擊出雙殺打；4局下則再度投出三上三下。不過5局下2出局後，千賀被史提爾（Spencer Steer）轟出陽春砲再丟1分。
總計千賀滉大主投5局用95球，送出7次三振，最快球速達97.6英里，失5分創下個人單場失分最多紀錄，防禦率升到4.14。
千賀賽後談到首局亂流，「我認為有一些不扎實的球形成安打，但結果就是這樣，你也無能為力。我在首局丟太多分，讓球隊陷入困境，這是我要努力修正的事。」
這場是大都會本季第5次被完封，大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）認為，「當球隊無法的分時，所有事情都會加倍困難，投手會覺得沒有犯錯餘地。」
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