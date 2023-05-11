MLB／明星游擊手領高薪卻表現低迷 柯瑞亞與透納拚谷底反彈

去年底的自由市場堪稱是罕見的游擊手大年，四大指標游擊手波賈茲(Xander Bogaerts)、透納(Trea Turner)、柯瑞亞(Carlos Correa)、史旺森（Dansby Swanson）皆獲得至少6年、均薪2000萬美元起跳的大合約。然而本季成績卻是兩樣情：波賈茲、史旺森成績維持高檔，而均薪最高的透納、柯瑞亞兩人卻繳出低迷成績。

透納在去年季後以一張11年3億美元的大合約風光轉戰費城人，合約總值在自由市場僅次於賈吉(Aaron Judge)的9年3.6億。而他在年初代表美國隊出征WBC經典賽，以五轟成為大會全壘打王，也讓球迷們紛紛期待他與哈波(Bryce Harper)、史瓦柏(Kyle Schwarber)、瑞爾穆托(J. T. Realmuto)等強打連線。

沒想到季前手感火燙的透納開季成績令眾人失望，本季出賽37場敲出四轟甚至不敵在經典賽出賽6場的產量。對此他不認為是因經典賽提早開季而讓自己「衝得太快」，並表示自己本身就是慢熱的選手，「沒想到這個狀況今年維持得那麼久」，透納說道。

柯瑞亞也曾有意願代表波多黎各打經典賽，但最終因與妻子產期重疊而退出。去年自由市場上的「柯瑞亞人生」可說是峰迴路轉，原先以13年3.5億大約轉投巨人，在體檢沒過後又傳出被大都會12年3.15億合約網羅，沒想到再度因體檢破局，繞了一圈只好回老東家雙城，簽下6年2億美元的合約。

開季至今柯瑞亞表現比透納更為慘澹，出賽35場打擊率是全聯盟游擊手最低的.185，OPS在全聯盟要排到第150名，WAR(勝場貢獻值)僅有可憐的0.1，完全看不出是名本季要領3200萬美金的球員，也在近期的比賽中開始受到球迷噓聲對待。

Ugly at-bat & strikeout for Carlos Correa results in 2 runners left stranded & the home crowd booing him. Correa is now hitting .187. #MNTwins pic.twitter.com/NzfSOD5kmS — Talkin' Twins ⚾️ (@TalkinTwins) 2023年5月10日

「球迷們希望球員們表現好、希望球隊贏球」，柯瑞亞近期受訪時表示，「顯然，這是一個艱難的開始，但賽季並沒有就此結束，只要持續在打擊籠內的努力，相信會有所改變」。雙城本季雖靠著優異的投手群在相對較弱的美聯中區暫居龍頭，但團隊打擊是一大軟肋，目前團隊打擊率僅.220，非常需要柯瑞亞回神，否則雙城這筆投資在首年將血本無歸。