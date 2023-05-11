MLB／馬林魚開箱大物 培瑞茲超越費德德茲成隊史最幼齒投手
馬林魚今天宣布，預計將目前人在2A的大物投手培瑞茲(Eury Perez)拉上大聯盟，在美國時間週五主場對紅人系列賽首戰先發。而年僅20歲又27天的裴瑞茲，將超越2013年的費南德茲(Jose Fernandez)，成為隊史最年輕的投手。
培瑞茲來自多明尼加，身高6呎8吋，在2019年以20萬美元簽約金加入馬林魚。因受到新冠疫情影響，直到2021年才迎來首個小聯盟賽季，培瑞茲在1A的15場先發繳出1.61防禦率，於2022年升上2A並入選了未來之星明星賽。本季他在平均年齡比他大五歲的2A繳出3勝1敗，防禦率2.32的成績。
培瑞茲高挑的身材、剛猛的球路飽受球探好評，直球均速可達94-97英哩，極速上看100英哩，犀利的變速球在2022年更能創下61%的揮空率。他在季前名列馬林魚農場頭號作物，也是聯盟第11號新秀，在投手部門高居第三。
"Se te quiere" -@sandyalcantar22— Miami Marlins (@Marlins) 2023年5月10日
the bigs awaits, Eury. #MakeItMiami pic.twitter.com/SkYdpSxKeD
球迷們常常將培瑞茲與馬林魚現任王牌阿坎塔拉(Sandy Alcantara)對比，馬林魚今天也發布了一段影片，培瑞茲進入2A辦公室後，球團假裝與他討論升上3A的事宜，而阿坎塔拉的影片打斷了這段對話。「我有個壞消息要告訴你」，阿坎塔拉笑著說，「我現在要天天看到你的臉了，你準備好要在大聯盟投球了嗎？你值得這個機會，我為你感到高興」。
培瑞茲的小聯盟生涯僅四度投滿六局，最多單場用球數為90球，因此馬林魚球團也會格外注意這名20歲新秀的工作量。「我們將會密切控管他在比賽中的一切，包括投球數、投球內容等」，馬林魚總經理伍佩琴(Kim Ng)表示，「全隊將確保對他的所有決定都是最好的」。
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