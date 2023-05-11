快訊

地方特考重大變革！ 考試院：明年起地特五等併入初等考試

MLB／馬林魚開箱大物 培瑞茲超越費德德茲成隊史最幼齒投手

聯合新聞網／ 綜合報導
馬林魚農場頭號大物培瑞茲將於本周升上大聯盟。 路透社
馬林魚農場頭號大物培瑞茲將於本周升上大聯盟。 路透社

馬林魚今天宣布，預計將目前人在2A的大物投手培瑞茲(Eury Perez)拉上大聯盟，在美國時間週五主場對紅人系列賽首戰先發。而年僅20歲又27天的裴瑞茲，將超越2013年的費南德茲(Jose Fernandez)，成為隊史最年輕的投手。

培瑞茲來自多明尼加，身高6呎8吋，在2019年以20萬美元簽約金加入馬林魚。因受到新冠疫情影響，直到2021年才迎來首個小聯盟賽季，培瑞茲在1A的15場先發繳出1.61防禦率，於2022年升上2A並入選了未來之星明星賽。本季他在平均年齡比他大五歲的2A繳出3勝1敗，防禦率2.32的成績。

培瑞茲高挑的身材、剛猛的球路飽受球探好評，直球均速可達94-97英哩，極速上看100英哩，犀利的變速球在2022年更能創下61%的揮空率。他在季前名列馬林魚農場頭號作物，也是聯盟第11號新秀，在投手部門高居第三。

球迷們常常將培瑞茲與馬林魚現任王牌阿坎塔拉(Sandy Alcantara)對比，馬林魚今天也發布了一段影片，培瑞茲進入2A辦公室後，球團假裝與他討論升上3A的事宜，而阿坎塔拉的影片打斷了這段對話。「我有個壞消息要告訴你」，阿坎塔拉笑著說，「我現在要天天看到你的臉了，你準備好要在大聯盟投球了嗎？你值得這個機會，我為你感到高興」。

培瑞茲的小聯盟生涯僅四度投滿六局，最多單場用球數為90球，因此馬林魚球團也會格外注意這名20歲新秀的工作量。「我們將會密切控管他在比賽中的一切，包括投球數、投球內容等」，馬林魚總經理伍佩琴(Kim Ng)表示，「全隊將確保對他的所有決定都是最好的」。

馬林魚

相關新聞

MLB／怎麼打的？大谷「幾乎跪地」敲第8轟 震撼美國球評

天使隊在主場迎戰太空人隊的系列賽最終戰，大谷翔平9局下轟出2分砲，相隔7場再開轟，只不過天使隊最終仍以4：5輸球，最近5...

MLB／馬林魚開箱大物 培瑞茲超越費德德茲成隊史最幼齒投手

馬林魚今天宣布，預計將目前人在2A的大物投手培瑞茲(Eury Perez)拉上大聯盟，在美國時間週五主場對紅人系列賽首戰先發。而年僅20歲又27天的裴瑞茲，將超越2013年的費南德茲(Jose Fer

MLB／達生涯400救援里程碑 紅襪終結者簡森：夢幻成真

紅襪隊終結者簡森(Kenley Jansen)在今天對戰老東家勇士的比賽中後援1局無失分，幫助球隊以5:2順利守成，也進帳本季第九次救援成功。而這同時是他生涯第400次救援成功，成為史上第七位躋身「4

MLB／沃爾普驚天大滿貫隊史留名 洋基系列賽橫掃運動家

洋基隊超級新秀沃爾普(Anthony Volpe)在今天對戰運動家的比賽中敲出生涯首發滿貫砲，率領洋基隊以11:3打爆運動家，完成本季首次系列賽橫掃。這發全壘打也讓他在洋基隊史留名，成為隊史最年輕在洋

MLB／七局好投摘本季首勝 韋蘭德解鎖對30隊全勝投神話

去年的美聯賽揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）近日回歸大聯盟，今天是本季第二次登板，他主投七局僅被敲出兩支安打失一分，帶領球隊以2:1獲得擊敗紅人。這不僅是他本季首勝，同時也靠著這個勝

MLB／1分差王者！馬林魚12連勝創大聯盟紀錄

馬林魚隊去年1分差比賽輸了40場，差點追平大聯盟紀錄，今年反而化身「1分差王者」，加上今天以5：4擊敗響尾蛇隊，開季1分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦