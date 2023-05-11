MLB／達生涯400救援里程碑 紅襪終結者簡森：夢幻成真

紅襪隊終結者簡森(Kenley Jansen)在今天對戰老東家勇士的比賽中後援1局無失分，幫助球隊以5:2順利守成，也進帳本季第九次救援成功。而這同時是他生涯第400次救援成功，成為史上第七位躋身「400救援俱樂部」的投手。賽後他接受訪談時也十分感慨，以「夢幻成真」來形容自己峰迴路轉的球涯。

簡森進入大聯盟體系時是名捕手，也曾以捕手身分代表荷蘭打過經典賽。但在小聯盟四年繳出貧乏的打擊成績後，他在球團建議下毅然決然棄打從投，開啟了一代名終結者的生涯。生涯780.2局的投球中，簡森的防禦率是2.43，FIP(投手獨立防禦率)僅2.42，每九局可以三振13.1名打者，是近十年來最具壓制力的終結者之一。

「這太夢幻了」，簡森賽後受訪時忍不住發抖，「我現在有資格說自己是400次救援俱樂部的一員了，棒球歷史這麼久遠，實在是不可置信」。在達成這項里程碑後，球隊也送上慶賀影片，許多人在影片中現身送上祝福，包括簡森的妻兒、前隊友及教練們、過去的捕手搭檔，以及簡森的兒時偶像瓊斯(Andruw Jones)。

The 7th player in MLB history to record 400 saves: Kenley Jansen. pic.twitter.com/n1YZrjhSiI — Red Sox (@RedSox) 2023年5月11日

My brother @kenleyjansen74 so proud of you on your 400 career saves!! Wish you all the best, many blessings and good health



I’m enjoying with you #kenleyjansen #closer #historyinthemaking #redsox@RedSox pic.twitter.com/ZhVQ2gbqq6 — Pedro Martinez (@45PedroMartinez) 2023年5月11日

簡森過去一直是勇士球迷，能夠在勇士主場完成這項成就對他別具意義。而簡森的激動也顯示在他的球速上。在最後一個打席，他三度投出98英里以上的直球，這是他近七年最快球速。

昔日曾在道奇當過隊友，如今也一同身披紅襪球衣的透納(Justin Turner)及赫南德茲(Kike Hernandez)在簡森身後見證這一切。「今晚看到他(簡森)好幾次投到99英里，我忍不住和赫南德茲對視，心想：『好久沒看到他那麼用力催球速啦！』」，透納接著說道，「這證明了他有多渴望成為一名偉大的選手，我替他感到驕傲」。

本季紅襪打了38場比賽，簡森就已進帳了9次救援成功，依照這個進度，到季末有機會超越華格納(Billy Wagner)、法蘭柯(John Franco)等人，一舉衝上歷史前五。