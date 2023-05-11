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MLB／沃爾普驚天大滿貫隊史留名 洋基系列賽橫掃運動家

聯合新聞網／ 綜合報導
沃爾普在對戰運動家的賽事中敲出滿貫砲，成為隊史最年輕在主場打出滿貫砲的球員。 美聯社
沃爾普在對戰運動家的賽事中敲出滿貫砲，成為隊史最年輕在主場打出滿貫砲的球員。 美聯社

洋基隊超級新秀沃爾普(Anthony Volpe)在今天對戰運動家的比賽中敲出生涯首發滿貫砲，率領洋基隊以11:3打爆運動家，完成本季首次系列賽橫掃。這發全壘打也讓他在洋基隊史留名，成為隊史最年輕在洋基球場擊出滿貫砲的球員。

沃爾普近期打擊手感冰冷，賽前打擊率已經面臨兩成保衛戰，這場比賽他五個打數敲出一支安打，就是一發滿貫砲。包括沃爾普的滿貫砲在內，洋基隊今天火力大爆發，靠著三發全壘打灌進11分，在主場將運動家掃地出門。

沃爾普的偶像為前一任的洋基隊長基特(Derek Jeter)，後者花了155個打席才首次遇到滿壘機會，並敲出生涯首支也是唯一一支滿貫砲。沃爾普則用了更少的打席就擊出滿貫跑，是隊史首位敲出滿貫砲的菜鳥游擊手。本季的他在滿壘表現亮眼，3個打數皆敲安，打進六分打點，另外選到一次保送。

「我很高興能替球隊打回分數」，沃爾普賽後受訪時說，「我們保持穩健的步伐，做好每一次的揮擊，這會帶來好的收穫」。洋基隊史僅有傳奇球星曼托(Mickey Mantle)及牛奶小子卡布雷拉(Melky Cabrera)能在比沃爾普更小的年紀打出滿貫砲，但都是發生在客場。

新任洋基隊長賈吉(Aaron Judge)也不吝稱讚小老弟，「打擊率並不能反映他的實力，他始終把球打得強勁，而且有很好的擊球策略，很高興看到運氣重新回到他這邊」。

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