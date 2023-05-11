快訊

林淑雅遇死劫 法律學者批建商聲明文「毫無歉意」：台灣人命不值錢？

走在鋼索上的譯者：二戰口譯員眼中的美英蘇三巨頭

早晨財經速解讀／通膨連十降 核心CPI壓不住？民眾對鮑爾信心創新低 衰退真可避免？

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷本季第8轟出爐，這一轟也讓轉播單位球評古比查（Mark Gubicza）驚呼他是怎麼做到的。 美聯社
大谷本季第8轟出爐，這一轟也讓轉播單位球評古比查（Mark Gubicza）驚呼他是怎麼做到的。 美聯社

天使隊在主場迎戰太空人隊的系列賽最終戰，大谷翔平9局下轟出2分砲，相隔7場再開轟，只不過天使隊最終仍以4：5輸球，最近5戰1勝4敗，身處美聯西區第二名的天使隊與第三名的太空人隊被拉近到半場勝差。

太空人隊早早攻下分數，1局上艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）陽春砲先馳得點，2局下天使隊靠瑞佛洛（Hunter Renfroe）兩分砲一度領先，只不過4局上用4支安打加上3次四死球，打下4分大局，取得5：2領先。

天使直到9局下才展開反攻，面對終結者普雷斯利（Ryan Pressly），楚奧特（Mike Trout）先敲安上壘，大谷翔平將一顆低角度變化球，撈到右外野全壘打牆外，兩分砲追到1分差。

大谷翔平9局下轟出2分砲，相隔7場再開轟，只不過天使隊最終仍以4：5輸球，最近5戰1勝4敗。 路透社
大谷翔平9局下轟出2分砲，相隔7場再開轟，只不過天使隊最終仍以4：5輸球，最近5戰1勝4敗。 路透社

大谷這發本季第8轟，擊球初速102.6哩，擊球距離408呎，轉播單位球評古比查（Mark Gubicza）更是驚呼：「大谷怎麼能把球打這麼遠？看起來他已經被那球騙到，但還是能把球打飛出去，真是無法理解。」

只不過天使後續未能再添分數，大谷翔平在投球隔天繼續出賽，今日總計4打數1安打，另外吞下2次三振，昨天才以507次三振超越貝比魯斯（Babe Ruth），今天繼續累積開轟數據。

天使 大谷翔平 太空人

延伸閱讀

MLB／指甲裂開還投完7局 大谷翔平吞首敗：我的責任

MLB／天使熄火大谷翔平吞本季首敗 生涯507K超越貝比魯斯

MLB／官網首次MVP預測投票 大谷翔平排美聯第一

MLB／3冠名教波奇盛讚大谷翔平 「有可能成為GOAT」

相關新聞

MLB／大谷本季首敗 507K超越貝比魯斯

本屆經典賽日本國手昨天雙雙吃癟，紅襪隊吉田正尚中斷連16場敲安，天使隊大谷翔平對太空人隊7局失3分的優質先發，仍吞下本季...

MLB／吉田正尚連16場敲安中斷 31打席來首度吞K

紅襪隊日籍好手吉田正尚今天先發第2棒、左外野手，不僅吞下31打席來的第一次三振，全場5支0更中斷連16場敲安，而紅襪隊最...

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

天使隊在主場迎戰太空人隊的系列賽最終戰，大谷翔平9局下轟出2分砲，相隔7場再開轟，只不過天使隊最終仍以4：5輸球，最近5...

MLB／大谷伸卡球位移51公分 只投1顆指叉球原因很貼心

天使隊大谷翔平今面對太空人隊主投7局失3分，卻吞下本季首敗。他在比賽中投出一顆位移20英吋（約51公分）的伸卡球，引發關注。值得一提的是，大谷全場只投1顆指叉球，他賽後也解釋原因。 大谷7局上面

MLB／跑者碰手套沒妨礙守備？ 蕭瓦特暴怒被驅、林多挺裁判

大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）今天因對方跑者疑似妨礙守備，上場向裁判爭論，最後遭驅逐出場，這是蕭瓦特接掌大都會兵符後，首度被驅逐出場。 5局下紅人隊1出局攻占一壘，打者紐曼（K

MLB／辛德賈德自曝嘗試催眠療法 今天卻因手指水泡退場

今年轉戰道奇隊的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）表現不佳，他近日還自曝接受過催眠治療，沒想到他今天比賽只投1局就因手指水泡傷退。 辛德賈德先前受訪時坦承，自從2020年動TJ

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦