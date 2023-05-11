MLB／大谷本季首敗 507K超越貝比魯斯

本屆經典賽日本國手昨天雙雙吃癟，紅襪隊吉田正尚中斷連16場敲安，天使隊大谷翔平對太空人隊7局失3分的優質先發，仍吞下本季首敗，唯一收穫是飆出7K，生涯奪三振數達507次，超越「棒球之神」貝比魯斯。

大谷翔平挑戰開季5連勝失利，昨天先發前4局順風順水，卻在第5局被敲4支安打、丟掉3分，包括被馬多納度轟出逆轉兩分砲，最終以103球投完7局，被敲6支安打，投出7次三振，隨著天使隊以1：3輸球而承擔敗投。

天使總教練尼文解釋，大谷在第5局時右手指甲裂開，大谷則說，一開始就發現有點裂開，但影響不大，第6、7局投球感覺沒差太多，也因此應該不會影響到下一次登板。

談到在球隊1分領先時挨轟，大谷說：「那一球位置沒投好，要說的話就是我的責任。」打者翔平也是3打數無安打，還吞下1K。

大谷翔平生涯三振數超越貝比魯斯的501次，他在賽後表示：「三振數不算多，好壞球有點明顯，能夠超越紀錄是好事，不過球季才剛開始，希望能夠健康投球。」但大谷要超越貝比魯斯的714支全壘打紀錄難度很高（目前134支）。

剛獲美聯單周MVP的吉田正尚昨天對戰勇士隊5支0，中止連續安打場次，面對勇士先發投手摩頓的曲球更是三度揮空，吞下近7場比賽、31打席第一次三振，賽後打擊率3成08。