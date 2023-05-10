MLB／大谷伸卡球位移51公分 只投1顆指叉球原因很貼心

天使隊大谷翔平今面對太空人隊主投7局失3分，卻吞下本季首敗。他在比賽中投出一顆位移20英吋（約51公分）的伸卡球，引發關注。值得一提的是，大谷全場只投1顆指叉球，他賽後也解釋原因。

大谷7局上面對太空人打者馬多納度（Martin Maldonado）投到2好2壞，隨後用95.3英里的伸卡球，讓馬多納度揮棒落空被三振。美國棒球網紅「棒球忍者」弗萊曼（Rob Friedman）在推特分享這顆球並直呼「噁心」，他也指出這球位移達20英吋。

Shohei Ohtani, Sick 95mph Sinker. 🤒



20 inches of run pic.twitter.com/2JyaKd73UC — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2023年5月10日

大谷今天主投7局用103球，其中伸卡球高達32球，只僅次橫掃球（sweeper）。過去經常使用的指叉球卻只有1球，對此大谷解釋和捕手奧基（Chris Okey）有關，「因為是首次搭配的捕手，不清楚對方擋球數據。丟捕手沒看過或沒接過的球，可能讓對方難接捕。」

奧基過去在大聯盟只有7場蹲捕經驗，本季以小聯盟約轉戰天使，今天也是他本季首度在大聯盟出賽，打擊的部分，總計2打數0安打。