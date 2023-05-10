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MLB／跑者碰手套沒妨礙守備？ 蕭瓦特暴怒被驅、林多挺裁判

聯合新聞網／ 綜合報導
蕭瓦特(右)。 路透
蕭瓦特(右)。 路透

大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）今天因對方跑者疑似妨礙守備，上場向裁判爭論，最後遭驅逐出場，這是蕭瓦特接掌大都會兵符後，首度被驅逐出場。

5局下紅人隊1出局攻占一壘，打者紐曼（Kevin Newman）擊出滾地球，大都會游擊手林多（Francisco Lindor）準備接球時，紅人跑者邁爾斯（Wil Myers）疑似觸碰到手套，因此無法接住球，一個出局數都沒抓到。

林多當下向裁判示意是妨礙守備，蕭瓦特憤怒地向裁判抗議，但裁判不理會，還將他驅逐出場。紅人隨後在該局打回3分，終場大都會以6：7吞敗，本季戰績17勝19敗，國聯東區排名第3。

蕭瓦特賽後受訪不滿表示，「很明顯發生什麼事，很難想像4位裁判都沒看見發生什麼事。大約有3有種方式可以正確處理這件事。」

林多則感嘆比賽規則變動太多，裁判自己都無法應付，「他們需要看重播，這系統存在是有原因的，我希望這種情況能看重播。因為比賽進行太快，所以不能責怪裁判出錯，但他們可以從鏡頭中得到答案，放慢節奏，看能否做出正確決定。」

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