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MLB／辛德賈德自曝嘗試催眠療法 今天卻因手指水泡退場

聯合新聞網／ 綜合報導
辛德賈德。 路透
辛德賈德。 路透

今年轉戰道奇隊的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）表現不佳，他近日還自曝接受過催眠治療，沒想到他今天比賽只投1局就因手指水泡傷退。

辛德賈德先前受訪時坦承，自從2020年動TJ手術後，投球就出現心理障礙。他透露自己用過各種方法嘗試克服障礙，甚至接受過催眠。

道奇今天以6：2擊敗釀酒人隊，但辛德賈德只投1局就退場，原因是手指起水泡。辛德賈德賽後表示，「我比賽前去廁所就看到手在流血，我試圖盡自己所能投球，但傷勢出現會繼續擴大的跡象，血液也導致抓球出現問題。」

辛德賈德不認為會因為水泡進傷兵名單，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則表示，「我們未來幾天會了解更多事情，辛德賈德先前保持很棒的球威，但今晚沒有發生。」

道奇牛棚7名投手合力吃掉8局，只失掉2分，對此羅伯茲大讚，「牛棚太棒了。雖然明天比賽會變艱難，但他們今晚的表現相當巨大。」

Noah Syndergaard

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