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MiLB／潘文輝後援3局首度掉分 鄭宗哲二壘打送回1分

中央社／ 台北10日電
美職小聯盟費城人隊1A潘文輝今天後援投3局失掉1分，為本季首度掉分。 聯合報系資料照
美職小聯盟費城人隊1A潘文輝今天後援投3局失掉1分，為本季首度掉分。 聯合報系資料照

美職小聯盟費城人隊1A潘文輝今天後援投3局失掉1分，為本季首度掉分，不過防禦率仍僅0.64；高階1A費城人隊李灝宇則與海盜隊鄭宗哲同場出賽，鄭宗哲有1打點二壘安打演出。

潘文輝上一場出賽先發投4局無失分，前幾場後援登板曾飆出100.1英里（約161公里）火球。費城人隊1A今天與藍鳥隊1A交手的賽事，潘文輝在6局下登板，被敲2支安打掉1分；不過7局下投出保送後回穩，連續解決3名打者；8局下更是演出3上3下。

總計潘文輝用36球投3局，被敲出2支安打失掉1分，這是他本季首度掉分，最快球速為96.1英里（約154.6公里）。本季目前潘文輝出賽5場、投14局，防禦率僅0.64。

小聯盟高階1A的賽事，海盜隊的鄭宗哲與費城人隊的李灝宇今天同場出賽，鄭宗哲先發擔任開路先鋒、守二壘。鄭宗哲在1局下就選到保送上壘，之後靠著隊友安打回本壘得分；2局下一壘有人時，敲出二壘安打送回1分；4局下及7局下都遭到三振。

總計鄭宗哲3打數敲出1支安打，選到1次保送，包辦1打點、1得分，目前打擊率2成78。李灝宇則先發打第2棒、守二壘，1局上選到保送上壘，不過盜壘失敗，結果下個半局守備時與隊友相撞而受傷退場。最終海盜隊高階1A以7比5擊敗費城人隊高階1A。

鄭宗哲 潘文輝

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