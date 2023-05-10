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MLB／天使熄火大谷翔平吞本季首敗 生涯507K超越貝比魯斯

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷吞下本季首敗，不過外界更擔心的是大谷的右手手指是否出狀況。 美聯社
大谷吞下本季首敗，不過外界更擔心的是大谷的右手手指是否出狀況。 美聯社

大谷翔平今天生涯奪三振數來到507次，超越貝比魯斯（Babe Ruth），然而7局失3分的表現，卻也讓他吞下本季首敗，天使隊終場1：3輸給太空人隊，外界更擔心的是大谷的右手手指是否出狀況。

大谷翔平作為先發「第3棒、投手」，前4局僅被上壘4次，包括1支安打、1次四壞、1次不死三振、1次捕手妨礙打擊，剛好分散在4個半局。

其中2局上大谷翔平對潘尼亞（Jeremy Pena）投出的本場第2K，也是生涯第502K，超越貝比魯斯的501K，在史上只有兩名成員的「百轟、500K」俱樂部中，有一項數據占優，只不過大谷至今134轟，距離貝比魯斯的714轟還有一大段距離。

5局上投手大谷遇到亂流，1出局後連4顆壞球保送梅爾（Jake Meyers），接著又被馬多納度（Martin Maldonado）敲兩分砲，形成重傷害，之後又被杜邦（Mauricio Dubon）、布萊格曼（Alex Bregman）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）連敲3安，再掉1分，最後是連續兩個滾地球出局才止血，不過換局時大谷一直看著自己的手指。

投手大谷在打線熄火下，吞下開季4連勝後的第1敗，最終以103球投完7局，被敲6支安打，丟掉3分，防禦率上升到2.74，7次三振入帳後，生涯三振數來到507K。

打者翔平沒幫上忙，3打數無安打，包括1次三振，唯一一次上壘是6局下捕手妨礙打擊，打擊率下降到2成94；天使打線全場僅敲3安，唯一攻勢是3局下奈托（ Zach Neto）敲出的陽春砲，也是他個人生涯首轟。

太空人王牌投手瓦德茲（Framber Valdez）表現更勝大谷，先發8局僅投了99球，被敲3支安打丟掉1分，另有12次三振，沒有保送，拿下本季第3勝，防禦率2.38。

大谷翔平 天使

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