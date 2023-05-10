聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／吉田正尚連16場敲安中斷 31打席來首度吞K
紅襪隊日籍好手吉田正尚今天先發第2棒、左外野手，不僅吞下31打席來的第一次三振，全場5支0更中斷連16場敲安，而紅襪隊最終也以3：9輸給勇士隊。
吉田正尚與勇士隊先發投手摩頓（Charlie Morton）是首次對戰，結果前3打席都被壓制，1局上敲出三壘飛球出局，3局上則是在三壘有人時揮棒落空三振，5局上則是敲出三壘滾地出局。
8局上面對明特（A.J. Minter），吉田正尚敲成游擊方向滾地出局，9局上對楊恩（Danny Young ）也是滾地球出局，連續安打場次確定中斷，打擊率也下降到3成08。
吉田正尚從4月19日以來的連續16場敲安打之旅，在今天止步，第2打席被三振也是他最近7場比賽、31打席來首次遭到三振。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言