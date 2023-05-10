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MLB／吉田正尚連16場敲安中斷 31打席來首度吞K

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
吉田正尚吞下31打席來的第一次三振，全場5支0更中斷連16場敲安。 路透社
吉田正尚吞下31打席來的第一次三振，全場5支0更中斷連16場敲安。 路透社

紅襪隊日籍好手吉田正尚今天先發第2棒、左外野手，不僅吞下31打席來的第一次三振，全場5支0更中斷連16場敲安，而紅襪隊最終也以3：9輸給勇士隊。

吉田正尚與勇士隊先發投手摩頓（Charlie Morton）是首次對戰，結果前3打席都被壓制，1局上敲出三壘飛球出局，3局上則是在三壘有人時揮棒落空三振，5局上則是敲出三壘滾地出局。

8局上面對明特（A.J. Minter），吉田正尚敲成游擊方向滾地出局，9局上對楊恩（Danny Young ）也是滾地球出局，連續安打場次確定中斷，打擊率也下降到3成08。

吉田正尚從4月19日以來的連續16場敲安打之旅，在今天止步，第2打席被三振也是他最近7場比賽、31打席來首次遭到三振。

吉田正尚 勇士 紅襪

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