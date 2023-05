MLB／客場脫隊自己住 貝茲：不想睡鬧鬼飯店

道奇隊目前正作客對上釀酒人隊,隊職員也理所當然地一同居住在飯店中,只有一人除外,那就是怕鬼的貝茲(Mookie Betts)。

根據加州媒體《橙縣紀事報》報導,道奇下榻的正是密爾瓦基著名的「猛鬼飯店」,讓貝茲不願意入住,而是脫隊和朋友合租Airbnb。

Mookie Betts rented an Airbnb to avoid staying in Milwaukee's haunted Pfister Hotel



He's stayed there in the past and said he "couldn't sleep", per @billplunkettocr pic.twitter.com/jAMDD8tEoR