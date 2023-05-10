MLB／客場脫隊自己住 貝茲：不想睡鬧鬼飯店

道奇隊目前正作客對上釀酒人隊，隊職員也理所當然地一同居住在飯店中，只有一人除外，那就是怕鬼的貝茲（Mookie Betts）。

根據加州媒體《橙縣紀事報》報導，道奇下榻的正是密爾瓦基著名的「猛鬼飯店」，讓貝茲不願意入住，而是脫隊和朋友合租Airbnb。

Mookie Betts rented an Airbnb to avoid staying in Milwaukee's haunted Pfister Hotel



He's stayed there in the past and said he "couldn't sleep", per @billplunkettocr pic.twitter.com/jAMDD8tEoR — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 9, 2023

貝茲被問到此事時直接回應：「這是個好理由」，並表示自己沒有非常相信鬼，只是不想親自驗證，「你可以之後再告訴我發生什麼事，但我不希望自己遇到任何一次。」

除了密爾瓦基外，另一間大聯盟球隊經常入住的「猛鬼飯店」則位於佛羅里達，而道奇月底正好要作客馬林魚隊，不過，貝茲澄清，他兩間飯店都住過，並沒有發生靈異現象，「但我就是睡不著，每個聲音都讓我疑惑，『那裡是不是有什麼？』。」

或許是因為在晚上都能入睡，充分休息的貝茲稍早在首局即開轟，打下生涯第39發首打席全壘打，幫助道奇以6：2獲勝。