MLB／官網首次MVP預測投票 大谷翔平排美聯第一

大聯盟賽季才剛打1個多月，官網已經進行第一次MVP票選調查，現階段預測得主，美聯由天使隊「二刀流」大谷翔平獲選第一，國聯則是勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.），兩人都獲得壓倒性的第1名票數。

大聯盟官網邀請43人進行投票，選出目前最被看好的年度MVP，每人可投出第一到第五名的選票，分數依序為5分、4分、3分、2分到1分。

美聯前五名結果依序為大谷翔平、法蘭柯（Wander Franco，光芒）、查普曼（Matt Chapman，藍鳥）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena，光芒）、楚奧特（Mike Trout，天使）。

國聯前五名則是亞古納（勇士）、墨菲（Sean Murphy，勇士）、阿拉斯（Luis Arraez，馬林魚）、孟西（Max Muncy，道奇）、貝茲（Mookie Betts，道奇）。

大谷翔平獲得30張第一名選票，他在2021年獲得年度MVP、去年MVP第二名，今年再次繳出MVP等級賽季，至今天賽前投39局送出59次三振，僅被敲出16支安打，防禦率2.54，而且在打擊區也有3成01打擊率、7轟、22分打點。

亞古納的第一名選票高達40張，去年從右膝前十字韌帶斷裂傷癒回歸，今年表現更上層樓，目前出賽35場，打擊率3成38，還有6轟、21分打點、15次盜壘，勇士隊也打出領銜國聯的24勝。