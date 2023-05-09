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中職／新洋投金安傷史豐富有隱憂？林威助說現場看才準
中信兄弟隊新洋投金安初來乍到，接下來的出賽安排待定，傷病史豐富是外界擔憂的點，總教練林威助指出，他的TJ韌帶置換手術已經是多年前，去年是骨刺、算是小問題。
金安曾於2018、19年效力美職海盜及藍鳥隊，在大聯盟累計9勝9敗、防禦率6.08，TJ手術發生在2015年，近3年在南韓職棒打拚，手肘數次傳傷，是比較令人擔憂的部分。
林威助表示，「他的TJ手術已經是好幾年前的事，每個球員都有受傷風險，還是要看現況。去年好像也有骨刺，骨刺當然是比較小的手術，前陣子都還有在出賽，狀況看起來也還不錯，但沒現場看都不知道，體檢過了再看狀況。」
屆時若要升上一軍，會將投手或洋捕福來喜？林威助說現在還言之過早，到時再看整體考量。
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