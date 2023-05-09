MLB／賈吉臀部不痛即將復出 洋基總仔：MVP回來了

洋基本季再度遭遇傷病潮，「法官」賈吉（Aaron Judge）上月底也因臀部輕微拉傷缺陣至今。不過好消息是賈吉透露臀部已經不會痛，即將復出。

賈吉今天受訪時親口證實自己準備好復出，「我的感覺很好，很開心一切都結束，很開心能回到球隊。」

4月28日洋基面對雙城時，賈吉頭部撲壘盜三壘，是造成這次傷勢的主因。賈吉也開玩笑表示，「我會打自己風格的比賽，不會再用頭撲三壘。」

A closer look at the Aaron Judge slide pic.twitter.com/f36wN2Nhjk — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2023年4月26日

洋基總教練布恩（Aaron Boone）相當期待賈吉復出，「MVP回來了，打線寫上他的名字會很有趣，他就是這樣的人，是我們的領導者。」布恩也透露賈吉上場時間不會有限制。

洋基今天以7：2擊敗運動家隊，不過目前仍以19勝17敗，在美聯東區敬陪末座。賈吉今年出賽26場，打擊三圍0.261 /.352 /.511，只有6發全壘打，和去年相比有段落差。