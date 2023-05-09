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MLB／滾的、飛的都是二壘打 大谷翔平雙安阻太空人升空

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷以打者身分敲出兩支二壘打，挹注2分打點。 美聯社
大谷以打者身分敲出兩支二壘打，挹注2分打點。 美聯社

明天站上投手丘之前，大谷翔平今天先面對衛冕冠軍太空人隊以打者身分敲出兩支二壘打，挹注2分打點，天使隊終場以6：4贏球。

大谷4打數敲出2安打，賽後打擊率回升3成01，此役的雙安先是在第3局打穿內野防線的滾地球跑出二壘打、帶有1分打點，第5局掃向右外野的深遠飛球落地，形成一支追平二壘打。

兩軍打完前7局是4：4平手，8局下朱力（Brandon Drury）的三壘打送回超前分，泰斯（Matt Thaiss）再以高飛犧牲打建功，助天使在這波3連戰旗開得勝。

大谷將在明天擔任先發投手，同場交鋒太空人瓦德茲（Framber Valdez），「投手大谷」生涯共10度面對太空人，取得3勝3敗、防禦率3.47，交手次數僅次於運動家隊的12場。

天使 運動家

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