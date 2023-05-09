MLB／不滿洋基復健賽安排 塞佛里諾：不想早上6點開車出門

洋基強投塞佛里諾（Luis Severino）傷病史豐富，今年開季又因背部拉傷進傷兵名單，目前還在復健，尚未出賽，他近日受訪時表達對球隊復健賽安排的不滿。

塞佛里諾2018年繳出19勝8敗，防禦率3.35的王牌身手，季後與洋基簽下一紙4年4000萬美元的延長合約。不過他隨後就傷勢頻傳，2020年進行韌帶置換手術、去年9月才復出，這4季塞佛里諾只為洋基先發22場，今年季後他將成自由球員。

據《ESPN》報導，塞佛里諾原預定要先到低階1A進行復健賽，後來被順延，接著又直接取消，最終他先留在基地隊內賽投40球。

塞維里諾認為在基地實戰投打練習，無法找回比賽節奏，包括投球計時器等規定，「我想去小聯盟累積投球量，這樣才能盡早回歸。我知道他們想做出最好的安排，但我現在離回歸已更進一步，希望能趕快復出。」

對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）指出，基於塞佛里諾傷病史，球團安排較為保守，「從歷史來看，復健進度大幅跳躍，是投手更容易受傷的時候。我們希望健康的塞佛里諾回到輪值，我們都很期待。」

洋基原先安排塞佛里諾本周三上午在3A登板，不過他希望改成周四晚場，「我不想早上6點開車出門，所以才希望這樣（周四先發），晚一天沒什麼大不了。」