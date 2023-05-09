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MLB／藤浪失分挨罵 大谷拚本季第5勝
日籍投手藤浪晉太郎在大聯盟旅程還在持續顛簸，昨中繼1.1局失3分，再次惹來罵名，倒是運動家隊教頭柯塞說已經看到好跡象，「至少，這場投了滿多好球。」
運動家尋求3連戰橫掃皇家隊，先發投手米勒投6局失2分、在1：2落後時退場；藤浪接手後，第7局還有模有樣，卻在第8局被連掃3安打，普洛托二壘打攻下2分打點，運動家在一出局、跑者推進三壘後換投，皇家靠高飛犧牲打送回第5分，記在藤浪帳上，運動家終場以1：5輸球。
藤浪投1.1局被敲4安打失3分，沒有保送、三振，至今出賽9場（4場先發），戰績4連敗、防禦率13.94。
柯塞說，「藤浪上場第1局投得很好，投了很多好球，沒有任何保送，能投出好球就是好跡象，只是在第2局出狀況。」藤浪投38球有19顆好球，好球率只50%並不算好，但以藤浪來說，似乎是可以接受的標準。
與藤浪作為同一世代的代表人物，大谷翔平已在大聯盟征戰6季，成為當代頭號球星，昨天3打數敲出2安打、另有2次保送，單場4次上壘，但天使隊投手連續兩天崩盤，又被遊騎兵17支安打、3轟爆打，終場以8：16輸球。
大谷本季在投手丘上保有4連勝、防禦率2.54佳績，打擊區則有2成95打擊率，貢獻7轟、20分打點；下一場登板日將在明天出戰太空人隊，尋求第5勝。
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