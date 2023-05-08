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MLB／6.1局無失分奪本季第5勝 菊池雄星：很高興能幫助球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星。 法新社
菊池雄星。 法新社

本季成績大幅進步的藍鳥隊日籍左投菊池雄星，今面對海盜隊繳出6.1局無失分好投，加上藍鳥打線狂掃15支安打，包含3轟，終場以10：1大勝海盜。

藍鳥首局進攻就攻占滿壘，第六棒莫瑞菲德（Whit Merrifield）擊出內野安打，先馳得點，莫瑞菲德3局上再敲出三分砲，取得4：0領先。

菊池雄星沒有辜負打線加持，主投6.1局僅被敲4支安打，送出3次三振，無失分。藍鳥又在9局上攻下5分大局，菊池最終拿下本季第5勝（0敗），防禦率降至3.35。

賽後菊池雄星也表達獲勝的喜悅，「能有效使用速球，對我來說感覺真的非常好。比起投球表現，我更開心球隊能贏球，很高興我能幫助這支球隊。」

藍鳥一掃5連敗陰霾，3戰狂攻22分橫掃海盜。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）直言打線威力驚人，「不是只依賴前4棒，這是一條非常危險的打線。」

菊池雄星

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