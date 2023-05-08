MLB／教士、道奇有望2024年在南韓開季 台灣也曾是候選

大聯盟海外賽明年有望拓展新版圖，多家美國媒體報導，道奇、教士隊預計在明年於南韓進行開幕戰、交手2場，若成真，這將是史上第一次大聯盟賽事於南韓登場。

ESPN報導指出，大聯盟計畫在明年於南韓進行2場賽事，地點以高尺天空巨蛋呼聲最高，由道奇、教士擔綱對戰組合，而教士陣中目前有來自南韓的金河成。賽程將會安排兩隊率先於南韓率先開季，在其餘28隊進行開幕戰前回到美國。

大聯盟過去的海外開幕戰案例，包括墨西哥蒙特雷（1999）、日本東京（2000、04、08、12、19）、澳洲雪梨（2014）；今年則有4場在海外進行的例行賽，包括墨西哥城巨人與教士之戰、英國倫敦小熊與紅雀之戰。南韓賽若成真，將是史上第8次大聯盟於海外開季、南韓第1次。

大聯盟與球員工會在新版勞資協議中，同意在賽程中加入更多海外賽，其中一項共識也包括2024年在亞洲舉辦開幕戰，台灣也曾是候選，但目前看來南韓成為最終出線的國家。