MLB／藤浪晉太郎1.1局失3分又爆 教頭：至少今天好球比較多

運動家隊顯然還是沒找到藤浪晉太郎的使用說明書，今天讓他中繼1.1局，在續投第8局時出狀況，開局連續被敲3安打，讓1：2戰局失守，終場以1：5輸給皇家隊。

運動家前兩場都擊敗皇家，今天要尋求3連戰橫掃，先發投手米勒（Mason Miller）6局失2分好投，在1：2落後時退場，由藤浪接手投球。

藤浪第7局被敲1安打、未失分，進入第8局卻出狀況，培瑞茲（Salvador Perez）、梅蘭德斯（MJ Melendez）都敲安上壘後，普洛托（Nick Pratto）補上二壘打、帶有2分打點，運動家在一出局、跑者推進三壘後換投，皇家靠高飛犧牲打送回第5分，記在藤浪帳上。

藤浪此役最終成績為1.1局被敲4安打、失3分，沒有保送、三振，至今出賽9場（4場先發），拿下0勝4敗、防禦率13.94。

藤浪的表現持續讓美國球迷不滿，有人留言：「投先發也爆、投中繼也爆」，也有人痛批：「不管怎麼看，藤浪就不是一位大聯盟投手，任何時候運動家派他上場，你都知道這是在放棄比賽，恥辱的是他們在1分差的比賽派他上場，這傢伙不該出現在任何球隊的陣容中，就算是運動家也一樣。」

運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）則說，「藤浪上場第1局投得很好，但進入第2局出狀況，他今天投了很多好球，沒有任何保送，能投出好球這就是好徵兆。」藤浪此役38球裡有19球是好球。