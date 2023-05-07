MLB／發音錯誤涉種族歧視 運動家主播慘遭停職
MLB除了是運動賽場外，也是多元文化的展示地，因此，當運動家隊主播庫柏（Glen Kuiper）脫口而出歧視字彙時，等待他的便是停職處分。
昨日運動家對上皇家隊的賽前，庫柏分享著自己在堪薩斯參觀黑人聯盟棒球博物館（Negro Leagues Baseball Museum）的過程，卻不慎將「Negro」發音成另一個帶有歧視含意的「Nigger（黑鬼）」
之後，庫柏發現自己闖了大禍，於賽中道歉，「我說了一些，不是我原本想說的話。」並在稍早由工作單位《NBC Sports加州》發表的聲明再次說道，「我對自己說的話，感到非常恐懼以及對不起，希望你們能接受我的真誠致歉。」
對於此事，博物館負責人肯卓克（Bob Kendrick）今日於推特回應，「我注意到了庫柏不幸的口誤，我昨天歡迎他來到博物館，也知道他很興奮。庫柏使用的字眼很傷人，也不該出現在社會上，我不知道他的心理，但我知道自己心懷原諒，希望大家也能抱持相同態度。」
庫柏已為灣區轉播運動家比賽近20年，《NBC Sports加州》表示，他的職務將被暫停，直到相關調查告一段落。
Here’s what was said during pregame by Glen Kuiper that prompted the apology in the sixth inning. Obviously a slip-up and not intentional, but understandable why he apologized. #Athletics #RootedInOakland pic.twitter.com/KwDslNhTGF— Uprooted (@uprootedoakland) May 6, 2023
My Official Statement on the Glen Kuiper incident is below. pic.twitter.com/txAmPH9ulI— Bob Kendrick (@nlbmprez) May 6, 2023
The language used by Glen Kuiper during today’s pregame broadcast is unacceptable. The Oakland Athletics do not condone such language. We are working to address the situation.— Oakland A's Communications (@AthleticsPR) May 6, 2023
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