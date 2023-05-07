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MLB／發音錯誤涉種族歧視 運動家主播慘遭停職

聯合新聞網／ 綜合報導
主播庫柏(右)的發言釀下大禍。 擷自推特《Uprooted》
主播庫柏(右)的發言釀下大禍。 擷自推特《Uprooted》

MLB除了是運動賽場外，也是多元文化的展示地，因此，當運動家隊主播庫柏（Glen Kuiper）脫口而出歧視字彙時，等待他的便是停職處分。

昨日運動家對上皇家隊的賽前，庫柏分享著自己在堪薩斯參觀黑人聯盟棒球博物館（Negro Leagues Baseball Museum）的過程，卻不慎將「Negro」發音成另一個帶有歧視含意的「Nigger（黑鬼）」

之後，庫柏發現自己闖了大禍，於賽中道歉，「我說了一些，不是我原本想說的話。」並在稍早由工作單位《NBC Sports加州》發表的聲明再次說道，「我對自己說的話，感到非常恐懼以及對不起，希望你們能接受我的真誠致歉。」

對於此事，博物館負責人肯卓克（Bob Kendrick）今日於推特回應，「我注意到了庫柏不幸的口誤，我昨天歡迎他來到博物館，也知道他很興奮。庫柏使用的字眼很傷人，也不該出現在社會上，我不知道他的心理，但我知道自己心懷原諒，希望大家也能抱持相同態度。」

庫柏已為灣區轉播運動家比賽近20年，《NBC Sports加州》表示，他的職務將被暫停，直到相關調查告一段落。

MLB 運動家 皇家

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