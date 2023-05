MLB／發音錯誤涉種族歧視 運動家主播慘遭停職

MLB除了是運動賽場外,也是多元文化的展示地,因此,當運動家隊主播庫柏(Glen Kuiper)脫口而出歧視字彙時,等待他的便是停職處分。

昨日運動家對上皇家隊的賽前,庫柏分享著自己在堪薩斯參觀黑人聯盟棒球博物館(Negro Leagues Baseball Museum)的過程,卻不慎將「Negro」發音成另一個帶有歧視含意的「Nigger(黑鬼)」

之後,庫柏發現自己闖了大禍,於賽中道歉,「我說了一些,不是我原本想說的話。」並在稍早由工作單位《NBC Sports加州》發表的聲明再次說道,「我對自己說的話,感到非常恐懼以及對不起,希望你們能接受我的真誠致歉。」

對於此事,博物館負責人肯卓克(Bob Kendrick)今日於推特回應,「我注意到了庫柏不幸的口誤,我昨天歡迎他來到博物館,也知道他很興奮。庫柏使用的字眼很傷人,也不該出現在社會上,我不知道他的心理,但我知道自己心懷原諒,希望大家也能抱持相同態度。」

庫柏已為灣區轉播運動家比賽近20年,《NBC Sports加州》表示,他的職務將被暫停,直到相關調查告一段落。

Here’s what was said during pregame by Glen Kuiper that prompted the apology in the sixth inning. Obviously a slip-up and not intentional, but understandable why he apologized. #Athletics #RootedInOakland pic.twitter.com/KwDslNhTGF — Uprooted (@uprootedoakland) May 6, 2023

My Official Statement on the Glen Kuiper incident is below. pic.twitter.com/txAmPH9ulI — Bob Kendrick (@nlbmprez) May 6, 2023