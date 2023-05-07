MLB／差1呎出不了牆 大谷翔平4支0、連12打席沒安打

大谷翔平近日陷入安打乾旱期，今天4打數再度繳白卷，連續12打席沒有安打，打擊率下修到2成86，所屬的天使隊終場以1：10遭到遊騎兵隊慘電，遊騎兵敲出15支安打，先發9棒全員安打。

遊騎兵先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）投8局、共用107球，僅被敲5安打、無失分，封鎖天使打線。

大谷首打席在球數1好3壞時，面對第5球是一顆近身卡特，他已經準備轉身走向一壘，但主審做出好球判決，這球在K-Zone顯示上確實未進入好球帶，大谷錯過保送後，隨後擊出左外野飛球遭到接殺。

大谷的第2打席打向二壘的滾地球遭到刺殺，第3打席則是一記氣勢驚人的中外野深遠飛球，飛行距離395呎，最終中外野手塔維拉斯（Leody Taveras）就在標示396呎的牆前就定位，輕鬆接進手套，第4打席則是一壘方向滾地球出局。

遊騎兵在4局上攻下3分取得領先，賈西亞（Adolis Garcia）選到保送開局，靠暴投、推進站上三壘，海姆（Jonah Heim）補上安打先下一城，兩出局後出現連3棒安打的串聯；遊騎兵9局上再出現8安打串起的7分大局，打了13人次才停手，徹底澆熄天使的反撲希望。

天使的分數一路掛蛋，直到9局下已經處於0：10落後時才由朱利（Brandon Drury）敲出陽春砲，對戰局已經無濟於事。