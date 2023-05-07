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MiLB／林昱珉先發3.2局飆8K無關勝敗 李灝宇連4戰敲安

中央社／ 台北7日電
李灝宇(左)。 截圖自推特
李灝宇(左)。 截圖自推特

旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉今天在高階1A先發出賽，總計投3.2局飆出8次三振、失1分，無關勝敗；費城人隊高階1A李灝宇延續好手感，連4場出賽敲安。

美國職棒小聯盟高階1A賽事響尾蛇隊與多倫多藍鳥隊交手，響尾蛇隊由台灣投手林昱珉先發，林昱珉1局上有投出四壞保送，但3個出局數都是靠三振抓下。

林昱珉2、3局讓對手6上6下，4局上續投有狀況，1人出局後被敲出安打、暴投讓跑者上到二壘，三振抓到第2個出局數後退場，但接替隊友沒能止血，再被敲出二壘打失掉1分，這1分要記在林昱珉身上。

林昱珉總計用69球投3.2局，僅被敲出1支安打，飆出8次三振，投出1次保送，失掉1分責失分，球隊打到7局一度3比3扳平比數，但牛棚失守，以3比4吞敗，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率5.11。

費城人隊高階1A與德州遊騎兵隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘，李灝宇1局上敲出右外野方向飛球出局，3局上遭觸身球保送，5局上敲出左外野方向飛球出局。

李灝宇7局上敲出中外野方向二壘打，再靠著下一棒隊友開轟跑回分數，9局上吞下三振；李灝宇總計4打數敲出1支長打，吞下1次三振、跑回1分，賽後打擊率2成60，球隊終場以13比1拿勝。

林昱珉 費城人

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