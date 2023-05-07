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MLB／重逢大谷卻忘了想說的話 遊騎兵投手的恭喜沒送達

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
遊騎兵隊投手希尼（Andrew Heaney）過去與大谷翔平一同在天使隊並肩作戰。 路透社
遊騎兵隊投手希尼（Andrew Heaney）過去與大谷翔平一同在天使隊並肩作戰。 路透社

過去曾與大谷翔平天使隊並肩作戰，投手希尼（Andrew Heaney）本季效力遊騎兵隊，昨天賽前在左外野與大谷及他的翻譯水原一平重逢聊天，卻在聊完後才忘了最重要的事，「我是要去恭喜他贏得經典賽冠軍…。」

希尼效力天使7季，從2018到2021年7月被交易到洋基之前，都是大谷的隊友，兩人也曾與水原一平一起去看過冰球比賽，走出棒球場外都是會相約的好交情；成為對手之後，大谷在2021年8月30日曾從他手中敲出全壘打。

天使在昨天展開與遊騎兵的3連戰，日本媒體賽前捕捉到大谷、希尼在外野聊天的畫面，希尼表示，「可以再見到他和一平真的很棒，很開心大谷今年有好表現。」

希尼與大谷聊完才想起前去找他有正事，他笑說：「事實上，我是要去恭喜他贏得經典賽，但我忘了講，我是壞朋友吧！」

天使 經典賽 遊騎兵 大谷翔平

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