MLB／紅雀花26億買捕手但不給他蹲了 康崔拉斯：我只是員工

球季才打了一個多月，國聯最爛球隊紅雀隊為了搶救戰績，決定將剛以5年8750萬美元（約台幣26.8億）簽下的捕手康崔拉斯（Willson Contreras）調往指定打擊，他得知消息時超錯愕，無奈但也只能接受，「我只是個員工…」。

紅雀今天打到延長10局以5：6輸給老虎隊，吞下8連敗，本季至今10勝24敗、勝率2成94為全國聯最爛，今天進行一系列異動，包括從3A叫上捕手巴瑞拉（Tres Barrera）。

康崔拉斯與巴瑞拉在春訓時建立好交情，今天早上走進休息室見到他，心情好雖好，但搞不清楚原因，「看到他上來，我有嚇到，我的意思是我為他感到他開心，但這看起來是要我去打DH、減少蹲捕。」

紅雀總教練馬莫（Oliver Marmol）宣布，接下來主戰捕手將交給基茲納（Andrew Knizner），巴瑞拉擔任替補捕手，康崔拉斯短時間內不會再蹲捕。

馬莫解釋，這是教練團在看了比賽後所做的決定，「我們觀察到，康崔拉斯在某些方面還需要加強。」他拒絕透露細節，僅說這是困難的決定，希望這一調動能讓球隊在接下來幾周走向正軌。

康崔拉斯難掩失望，但自己只能接受，「我只是個員工，我知道我的主要位置是捕手，但如果他們希望我打DH，我也只能盡我能成為一位好打者。」

康崔拉斯透露，近期在戰果上的失意，自己也感受得到，「我在意這些敗仗，因為我是來贏的。」他因此與昔日紅雀當家鐵捕莫里納（Yadier Molina）通視訊電話，詢問他的建議，「他告訴我相信自己，相信自己的直覺。」