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MLB／終於見偶像 吉田正尚收哈波實戰球棒：我的寶物
作為哈波（Bryce Harper）狂粉，今年赴美加盟紅襪隊的吉田正尚終於與偶像相見歡，還收到哈波致贈的去年國聯冠軍戰實戰球棒，吉田正尚說：「這絕對是我的寶物。」
吉田正尚歐力士隊時期選擇跟哈波相同的34號，愛犬的名字也取名為哈波，今天紅襪隊與費城人隊賽前，兩人正式見面，哈波除了致贈實戰球棒，還有一根印了自己的臉的球棒，及一雙簽名球鞋。
吉田正尚表示，大學最後一年開始愛上哈波，被他的揮棒所吸引，「他只比我大一年，但已經在大聯盟打得這麼好，這就是我成為粉絲的原因。」
而吉田在歐力士隊時，哈波就曾贈送過他球衣，哈波記得自己過去仰慕基特（Derek Jeter）、威廉斯（Bernie Williams）的心情，也很榮幸吉田對自己有相同感受。
「這真的很酷。」哈波說：「當你年輕的時候，你會尋找仰慕、仿效的對象，對我來說，那是就是我爸，我記得他為了家人努力工作的模樣，能夠對他人有相同影響，這很酷。」
吉田正尚來到大聯盟表現火燙，近期連15戰敲安，不過因為昨天被觸身球砸中，今天並未先發，哈波也說：「他剛來到這邊就能在短短幾周做好調整，特別是在波士頓這樣的地方，你們也知道這有多困難，他現在能夠有這樣的表現，真的很酷。」
Brotherly Love. pic.twitter.com/mhV3YX2CYy— Red Sox (@RedSox) 2023年5月6日
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