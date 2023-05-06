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MiLB／鄧愷威先發4局沒被敲安 鄭宗哲敲雙安選保送

中央社／ 台北6日電
巨人隊2A的鄧愷威先發投4局，沒有被敲安打繳出好投。 圖／聯合報系資料照
巨人隊2A的鄧愷威先發投4局，沒有被敲安打繳出好投。 圖／聯合報系資料照

美職小聯盟海盜隊高階1A的鄭宗哲今天繳出雙安表現，打擊率來到3成，隊友陳柏毓先發投3.1局，失4分吞下敗投。巨人隊2A的鄧愷威則是先發投4局，沒有被敲安打繳出好投。

海盜隊高階1A今天與白襪隊高階1A的賽事，鄭宗哲先發擔任開路先鋒、守游擊，1局上就敲出二壘安打，不過之後盜壘失敗；3局上則是選到保送上壘，5局上遭到三振，7局上擊出滾地球出局；9局上一、二壘有人時，敲出一壘安打形成滿壘，接著也靠著隊友的滿貫砲，跑回分數。

總計鄭宗哲4打數敲出2支安打，選到1次保送，跑回1分。本季目前鄭宗哲出賽22場，80打數敲出24支安打，包含4發全壘打，選到13次保送，跑出8次盜壘成功，打擊率來到3成。

此戰鄭宗哲的隊友陳柏毓擔任先發投手，投3.1局被敲5支安打，出現5次保送，投出2次三振，失掉4分。最後海盜隊高階1A以7比8不敵對手，陳柏毓吞下本季第3敗，目前防禦率7.91。

另外，巨人隊2A的台灣投手鄧愷威今天先發對上海盜隊2A，前3局完全沒有讓打者踏上壘包，演出9上9下；4局上送出三振後，雖然投出保送，不過讓下一棒擊出雙殺打。總計鄧愷威先發投4局，沒有被敲安打，送出2次三振，目前防禦率2.33。最後巨人隊2A也以3比1奪勝。

鄭宗哲 海盜

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