MLB／經典賽成最後身影 哈維宣布引退：再見了棒球

前大都會球星「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）宣布引退，今年經典賽在台灣登板成為他在球場上留下的最後身影，他透過個人IG說：「再見了棒球，謝謝你。」

哈維是2010年美職選秀會的大都會隊第一指名，2012年升上大聯盟就繳出先發10場、防禦率2.73的成績，第二年完整球季更是9勝5敗、防禦率2.27、191次三振在塞揚獎票選獲得第四，2015年拿下單季13勝，並幫助球隊重返暌違8年的季後賽，成為大都會隊戰績低迷時期的一道光，才獲得「黑暗騎士」之名。

然而哈維接下來再也找不回當年身手，大小傷勢不斷，2018年遭大都會隊指定轉讓，被被交易到紅人隊，之後陸續效力天使、皇家、金鶯隊，9年生涯累計50勝66敗、防禦率4.42，投966.1、867次三振。

2021年哈維成為最後一個大聯盟球季，今年加入義大利隊來台參加世界棒球經典賽，投了2場，合計7局僅失1分，對古巴3局被敲2安無失分、對荷蘭4局被敲2安失1分，然而球速僅剩下89到91哩，未能為他爭取到下一張合約。

哈維今天透過社群媒體宣告引退，也寫下長文，他永遠記得2013年4月20日在大都會主場拿下該季第4勝的場景，因為現場球迷喊著「哈維最棒」，「我努力就是為了這一刻，這些美妙時光刺激著我成為一名好投手，盡全力幫助球隊贏球。」

如今終於到了跟棒球說再見的時刻，哈維除了感謝家人、隊友外，也要跟球迷，特別是大都會隊球迷說話：「你們讓我夢想成真，那是一位孩子的夢，能夠在世界上最偉大的都市打球，又是他的家鄉，你們永遠在我心中。」