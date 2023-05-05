快訊

玩台灣29天花13萬！她大嘆「失控的台灣物價」 網傻眼：專挑貴的吃

郭台銘宣布辦四場大造勢 下周五踩侯友宜大本營「希望代表藍出戰」

中職／誰站C位？樂天桃猿林襄、李多慧明天首度合體應援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／生涯首次對決大谷吞2K 國聯MVP：星球上最優秀投手

聯合新聞網／ 綜合報導
高史密特。 美聯社
高史密特。 美聯社

上季國聯MVP紅雀隊高史密特（Paul Goldschmidt）昨天與天使球星大谷翔平對決，最終被三振2次，高史密特今日受訪時稱讚大谷，「這個星球上最優秀的投手之一。」

高史密特3月曾代表美國隊出征經典賽，雖然美國和日本在決賽碰頭，但第二棒打者楚奧特（Mike Trout）在「夢幻對決」中遭到三振，第三棒的高史密特無緣對決大谷。

雙方昨天1局下首度對決，大谷用98.4英里的外角速球讓高史密特揮空三振，3局下第二次碰頭，大谷投出觸身球，5局下最後一次交手，高史密特再度吃癟，遭到三振。

高德史密特透露昨天「滿心期待」面對大谷，他開心表示，「以前只能在電視上看大谷投球，WBC也沒機會和他交手，這次能和他對決很興奮。大谷擁有頂級速球、滑球、快速指叉球，他是這個星球最優秀的投手之一，今後會成為更好的投手。」

大谷翔平

相關新聞

MLB／生涯首次對決大谷吞2K 國聯MVP：星球上最優秀投手

上季國聯MVP紅雀隊高史密特（Paul Goldschmidt）昨天與天使球星大谷翔平對決，最終被三振2次，高史密特今日受訪時稱讚大谷，「這個星球上最優秀的投手之一。」 高史密特3月曾代表美國隊

MLB／150轟風采雖遭掩蓋 狄佛斯仍大讚吉田正尚：奇才

吉田正尚今天維持高檔發揮，帶領紅襪隊以11：5橫掃藍鳥隊。恐怖的表現，就連達成生涯里程碑的狄佛斯（Rafael Devers）都顧不得個人成就，大力稱讚他的天賦。 休賽季，在吉田正尚還未於MLB

MLB／本季初登板挨背靠背全壘打 韋蘭德：不是我想要的開局

塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）休賽季加盟大都會隊，春訓期間卻遭遇傷勢。今天終於迎來本季初登板，主投5局失2分，送出5次三振，不過大都會打線徹底熄火，終場大都會以0：2遭老虎隊完封，

MLB／光芒開季26勝6敗並列史上第2 只有1隊有這戰績沒奪冠

光芒隊本季勢不可擋，近期他們開始遭遇強隊挑戰，雖輸掉藍鳥和太空人隊系列賽，但本周又橫掃國聯戰績第二的海盜隊，目前戰績26勝6敗，勝率81.3%，是1984年老虎隊以來，最佳開季表現。 據大聯盟數

MLB／吞K還被罵作弊仔 柯瑞亞淡定回應：聽過更難聽的

昨日白襪隊與雙城隊的比賽，本應在米道頓（Kenyan Middleton）三振柯瑞亞（Carlos Correa）後畫上句點，卻因前者賽後一句「作弊仔」有了番外篇。 太空人隊在2017、2018

MiLB／李灝宇敲首轟破低潮 單場4安錯過完全打擊

效力費城人隊高階1A的台灣好手李灝宇前陣子遇到小低潮，但今天面對遊騎兵隊高階1A，本季首轟、首支三壘打都出爐，全場敲出4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦