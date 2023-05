MLB／生涯首次對決大谷吞2K 國聯MVP：星球上最優秀投手

上季國聯MVP紅雀隊高史密特(Paul Goldschmidt)昨天與天使球星大谷翔平對決,最終被三振2次,高史密特今日受訪時稱讚大谷,「這個星球上最優秀的投手之一。」

高史密特3月曾代表美國隊出征經典賽,雖然美國和日本在決賽碰頭,但第二棒打者楚奧特(Mike Trout)在「夢幻對決」中遭到三振,第三棒的高史密特無緣對決大谷。

雙方昨天1局下首度對決,大谷用98.4英里的外角速球讓高史密特揮空三振,3局下第二次碰頭,大谷投出觸身球,5局下最後一次交手,高史密特再度吃癟,遭到三振。

高德史密特透露昨天「滿心期待」面對大谷,他開心表示,「以前只能在電視上看大谷投球,WBC也沒機會和他交手,這次能和他對決很興奮。大谷擁有頂級速球、滑球、快速指叉球,他是這個星球最優秀的投手之一,今後會成為更好的投手。」

Sho Strikeout 2✅

Shohei Ohtani chucks strikeout number 2 with a 98.4 MPH 4-seam fastball during the 1st inning against Paul Goldschmidt of the St. Louis Cardinals at Busch Stadium.😎

Credit: Ballys