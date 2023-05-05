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MLB／生涯首次對決大谷吞2K 國聯MVP：星球上最優秀投手
上季國聯MVP紅雀隊高史密特（Paul Goldschmidt）昨天與天使球星大谷翔平對決，最終被三振2次，高史密特今日受訪時稱讚大谷，「這個星球上最優秀的投手之一。」
高史密特3月曾代表美國隊出征經典賽，雖然美國和日本在決賽碰頭，但第二棒打者楚奧特（Mike Trout）在「夢幻對決」中遭到三振，第三棒的高史密特無緣對決大谷。
雙方昨天1局下首度對決，大谷用98.4英里的外角速球讓高史密特揮空三振，3局下第二次碰頭，大谷投出觸身球，5局下最後一次交手，高史密特再度吃癟，遭到三振。
高德史密特透露昨天「滿心期待」面對大谷，他開心表示，「以前只能在電視上看大谷投球，WBC也沒機會和他交手，這次能和他對決很興奮。大谷擁有頂級速球、滑球、快速指叉球，他是這個星球最優秀的投手之一，今後會成為更好的投手。」
Sho Strikeout 2✅— Anaheim Sports (@AnaheimSports1) May 4, 2023
Shohei Ohtani chucks strikeout number 2 with a 98.4 MPH 4-seam fastball during the 1st inning against Paul Goldschmidt of the St. Louis Cardinals at Busch Stadium.😎
Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP pic.twitter.com/BmMpfmjMCz
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