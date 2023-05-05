MLB／150轟風采雖遭掩蓋 狄佛斯仍大讚吉田正尚：奇才

吉田正尚今天維持高檔發揮，帶領紅襪隊以11：5橫掃藍鳥隊。恐怖的表現，就連達成生涯里程碑的狄佛斯（Rafael Devers）都顧不得個人成就，大力稱讚他的天賦。

休賽季，在吉田正尚還未於MLB證明自己時，紅襪便獻上一紙5年9000萬大約，迫不急待將這名日籍強打納入麾下。或許是尚在適應，吉田正尚開季表現不佳，打擊率在一成上下徘徊，讓球迷不禁懷疑這筆簽約是否失敗。

不過，隨著賽季進行，吉田正尚棒子與數據逐漸加溫，如今已是六轟、打擊率三成的打者，今天不只開轟，更將連續安打場次推進至第14場。根據《波士頓先驅報》，對於如此表現，狄佛斯透過翻譯向記者稱讚，「他是個奇才，有時候我會看著他，然後心想：「他到底怎麼做到的？」』

雖然將目光擺在吉田正尚，狄佛斯本人成就也相當吸睛，他在八局下扛出一支兩分砲，讓比數擴大至11：4領先，也完成生涯150轟的里程碑。雖然在MLB打出150轟的打者不在少數，但狄佛斯僅26歲，這使總教練柯拉（Alex Cora）感到不可思議，「這很不真實，還有他打球時帶著的喜悅，相當有趣，他每晚都會在辦公室向我們灌輸：『我們很強！』」

雖然目前戰績普通，以19勝14負暫居美聯東區第三，但狄佛斯、吉田正尚等強打者，仍讓紅襪成為不可小覷的球隊。

Masataka Yoshida is on 🔥🔥🔥



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