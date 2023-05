MLB／150轟風采雖遭掩蓋 狄佛斯仍大讚吉田正尚：奇才

吉田正尚今天維持高檔發揮,帶領紅襪隊以11:5橫掃藍鳥隊。恐怖的表現,就連達成生涯里程碑的狄佛斯(Rafael Devers)都顧不得個人成就,大力稱讚他的天賦。

休賽季,在吉田正尚還未於MLB證明自己時,紅襪便獻上一紙5年9000萬大約,迫不急待將這名日籍強打納入麾下。或許是尚在適應,吉田正尚開季表現不佳,打擊率在一成上下徘徊,讓球迷不禁懷疑這筆簽約是否失敗。

不過,隨著賽季進行,吉田正尚棒子與數據逐漸加溫,如今已是六轟、打擊率三成的打者,今天不只開轟,更將連續安打場次推進至第14場。根據《波士頓先驅報》,對於如此表現,狄佛斯透過翻譯向記者稱讚,「他是個奇才,有時候我會看著他,然後心想:「他到底怎麼做到的?」』

雖然將目光擺在吉田正尚,狄佛斯本人成就也相當吸睛,他在八局下扛出一支兩分砲,讓比數擴大至11:4領先,也完成生涯150轟的里程碑。雖然在MLB打出150轟的打者不在少數,但狄佛斯僅26歲,這使總教練柯拉(Alex Cora)感到不可思議,「這很不真實,還有他打球時帶著的喜悅,相當有趣,他每晚都會在辦公室向我們灌輸:『我們很強!』」

雖然目前戰績普通,以19勝14負暫居美聯東區第三,但狄佛斯、吉田正尚等強打者,仍讓紅襪成為不可小覷的球隊。

Rafael Devers has 150 career homers and he’s only 26 years old.



He’ll be wearing a Red Sox uniform until at least 2034. pic.twitter.com/Xa96ulFKF9