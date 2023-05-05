MLB／本季初登板挨背靠背全壘打 韋蘭德：不是我想要的開局

塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）休賽季加盟大都會隊，春訓期間卻遭遇傷勢。今天終於迎來本季初登板，主投5局失2分，送出5次三振，不過大都會打線徹底熄火，終場大都會以0：2遭老虎隊完封，韋蘭德吞下本季首敗。

韋蘭德1局下先讓老虎首名打者麥克金斯特利（Zach McKinstry）敲出飛球出局，隨後被葛林（Riley Greene）、貝耶茲（Javier Baez）敲出背靠背全壘打，隨即他便穩住陣腳連抓兩個出局數。

Justin Verlander gave up back-to-back home runs in his first start for the Mets against the Tigers 😬



(via @MLB)pic.twitter.com/7G6v4aIpbQ — SportsCenter (@SportsCenter) 2023年5月4日

韋蘭德接下來在第3局和第5局碰上得點圈有人危機，皆順利化解危機。總計今天主投5局用79球，被敲5支安打，失掉2分，送出5次三振和1次保送。

談到今天投球表現，韋蘭德直言開局是關鍵，「很明顯這不是我想要的第一局，但很高興能找回一些投球節奏。」對於僅用79球就退場的調度，韋蘭德表示，「這是正確的決定，這只是我康復後第一次先發。」

韋蘭德大聯盟生涯前12季皆效力老虎，6度入選明星賽，拿下183場勝投，曾在2011年摘下美聯塞揚獎。因此他今天站上投手丘時，獲得老虎主場球迷起立歡呼。韋蘭德受訪時也提到此事，「這太神奇了，很高興能聽見他們的聲音，我非常感謝。」