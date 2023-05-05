快訊

鄭文燦批照片影射不負責任 徐巧芯：等於承認出席詐騙首腦春酒

拿坡里義甲冠軍狂歡：球王馬拉度納之後，33年的漫長等待

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／本季初登板挨背靠背全壘打 韋蘭德：不是我想要的開局

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德。 美聯社
韋蘭德。 美聯社

塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）休賽季加盟大都會隊，春訓期間卻遭遇傷勢。今天終於迎來本季初登板，主投5局失2分，送出5次三振，不過大都會打線徹底熄火，終場大都會以0：2遭老虎隊完封，韋蘭德吞下本季首敗。

韋蘭德1局下先讓老虎首名打者麥克金斯特利（Zach McKinstry）敲出飛球出局，隨後被葛林（Riley Greene）、貝耶茲（Javier Baez）敲出背靠背全壘打，隨即他便穩住陣腳連抓兩個出局數。

韋蘭德接下來在第3局和第5局碰上得點圈有人危機，皆順利化解危機。總計今天主投5局用79球，被敲5支安打，失掉2分，送出5次三振和1次保送。

談到今天投球表現，韋蘭德直言開局是關鍵，「很明顯這不是我想要的第一局，但很高興能找回一些投球節奏。」對於僅用79球就退場的調度，韋蘭德表示，「這是正確的決定，這只是我康復後第一次先發。」

韋蘭德大聯盟生涯前12季皆效力老虎，6度入選明星賽，拿下183場勝投，曾在2011年摘下美聯塞揚獎。因此他今天站上投手丘時，獲得老虎主場球迷起立歡呼。韋蘭德受訪時也提到此事，「這太神奇了，很高興能聽見他們的聲音，我非常感謝。」

Justin Verlander

相關新聞

MLB／本季初登板挨背靠背全壘打 韋蘭德：不是我想要的開局

塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）休賽季加盟大都會隊，春訓期間卻遭遇傷勢。今天終於迎來本季初登板，主投5局失2分，送出5次三振，不過大都會打線徹底熄火，終場大都會以0：2遭老虎隊完封，

MLB／天使4連勝！大谷翔平連7場敲安 努特巴爾單場4安

天使隊與紅雀隊三連戰最終場，兩位經典賽日本隊國手都有好表現，大谷翔平連續7場敲安個人本季最長，努特巴爾（Lars Noo...

MLB／光芒開季26勝6敗並列史上第2 只有1隊有這戰績沒奪冠

光芒隊本季勢不可擋，近期他們開始遭遇強隊挑戰，雖輸掉藍鳥和太空人隊系列賽，但本周又橫掃國聯戰績第二的海盜隊，目前戰績26勝6敗，勝率81.3%，是1984年老虎隊以來，最佳開季表現。 據大聯盟數

MLB／吞K還被罵作弊仔 柯瑞亞淡定回應：聽過更難聽的

昨日白襪隊與雙城隊的比賽，本應在米道頓（Kenyan Middleton）三振柯瑞亞（Carlos Correa）後畫上句點，卻因前者賽後一句「作弊仔」有了番外篇。 太空人隊在2017、2018

MiLB／李灝宇敲首轟破低潮 單場4安錯過完全打擊

效力費城人隊高階1A的台灣好手李灝宇前陣子遇到小低潮，但今天面對遊騎兵隊高階1A，本季首轟、首支三壘打都出爐，全場敲出4...

MLB／官網調查最有可能被交易球員 白襪強投、大谷排前2

天使隊大谷翔平今年季後將成為自由球員，關於他的交易留言始終沒停過。官網日前邀請聯盟高層分析，大谷翔平在「最有可能被交易球員」中，排名第2。 大聯盟官網記者費桑（Mark Feinsand）日前向

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦