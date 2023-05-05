MLB／光芒開季26勝6敗並列史上第2 只有1隊有這戰績沒奪冠

光芒隊本季勢不可擋，近期他們開始遭遇強隊挑戰，雖輸掉藍鳥和太空人隊系列賽，但本周又橫掃國聯戰績第二的海盜隊，目前戰績26勝6敗，勝率81.3%，是1984年老虎隊以來，最佳開季表現。

據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，從1900年算起，大聯盟開季前32場最佳戰績是27勝5敗，分別為1902年海盜、1911年老虎及1984年老虎；光芒的26勝6敗則與1907年小熊、1928年洋基及1939年洋基並列第二。

大聯盟世界大賽1903年首度舉辦，1902年海盜和今年光芒不算，上述球隊只有1911年的老虎最終沒拿下冠軍。

艾佛林（Zach Eflin）今年從費城人轉戰光芒，今天主投7局0失分，送出10K，賽後防禦率降至2.25。他全場只用80球就完成7局投球，也是光芒本季第3位做到的先發投手。他賽後表示，「這支球隊知道怎麼做會贏球，我們每晚上場做好工作，這真的很有趣。」