MLB／官網調查最有可能被交易球員 白襪強投、大谷排前2

天使隊大谷翔平今年季後將成為自由球員，關於他的交易留言始終沒停過。官網日前邀請聯盟高層分析，大谷翔平在「最有可能被交易球員」中，排名第2。

大聯盟官網記者費桑（Mark Feinsand）日前向聯盟24位高層發送問卷調查，可複選和不回答。其中有項題目是「交易大限前最可能被送走的球星」，白襪強投吉歐利托（Lucas Giolito）6票最多，大谷翔平5票排第2。

白襪強投吉歐利托。 路透社

白襪本季戰績10勝22敗，雖賽季還長，但戰力令人擔憂。因此除吉歐利托外，還有兩位白襪球員進入排行，分別是內野手安德森（Tim Anderson）及先發投手希斯（Dylan Cease），一位高層指出，「白襪了解利用不大的交易市場，是他們的最佳選擇。」

大谷翔平的部分，一位高層認為，「除非天使完全掉出競爭行列，否則不太可能將他送走。」另一名高層則表示：「無論如何，這都會是很有趣的話題。」