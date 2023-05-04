MLB／吉田正尚連13場敲安 美球迷稱讚：日本版邦茲
日籍球星吉田正尚手感熱得發燙！今天在紅襪8：3擊敗藍鳥的比賽中他再度繳出兩支安打，將個人連續安打場次延續到13場，這是本季全大聯盟最長的連續安打紀錄，讓他的打擊率重回三成，火燙的球棒也讓美國球迷興奮稱讚他是「日本版的邦茲(Barry Bonds)」。
he’s literally japanese barry bonds— Wthan (@ethanday50) 2023年5月4日
吉田六局下半直擊投手的強勁內野安打是他本場比賽的首安，下個半局再敲出二壘安打，兩支安打都帶有打點。對戰藍鳥的三場系列賽，吉田場場有雙安表現，是紅襪近期五連勝的一大功臣。在這波連續13場安打的高潮開始前，吉田打擊率僅有.167，但在本場比賽過後，他的打擊率已經來到.303，目前他的打擊率、打點、全壘打都是全隊第二，OPS(攻擊指數)更是全隊最高，說是全隊最佳打者也不為過。
不只如此，吉田的各項打擊數據在美聯的新人打者中皆坐二望一，如果維持表現到季末將是新人王的有力人選。大聯盟分析師卡拉比斯在推特上說：「隨著時間越來越明顯，當初批評這筆簽約的匿名總管們只是群酸葡萄心理的窮小子」。
紅襪明天將迎來系列賽最終戰，藍鳥推出王牌高斯曼(Kevin Gausman)先發，本季防禦率僅2.33的他會是吉田延續紀錄的一大挑戰。
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