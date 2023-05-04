快訊

報復烏克蘭襲克里姆林宮 俄回敬24架無人機大軍

住戶爽了！台北最大危老案「僑安新村」變豪宅 開價上看200萬

喧騰一時的共諜邵維強今宣判 金門地院一審重判15年

MLB／吉田正尚連13場敲安 美球迷稱讚：日本版邦茲

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田正尚今對藍鳥再敲雙安，將連續安打場次延續到13場。 路透社
吉田正尚今對藍鳥再敲雙安，將連續安打場次延續到13場。 路透社

日籍球星吉田正尚手感熱得發燙！今天在紅襪8：3擊敗藍鳥的比賽中他再度繳出兩支安打，將個人連續安打場次延續到13場，這是本季全大聯盟最長的連續安打紀錄，讓他的打擊率重回三成，火燙的球棒也讓美國球迷興奮稱讚他是「日本版的邦茲(Barry Bonds)」。

吉田六局下半直擊投手的強勁內野安打是他本場比賽的首安，下個半局再敲出二壘安打，兩支安打都帶有打點。對戰藍鳥的三場系列賽，吉田場場有雙安表現，是紅襪近期五連勝的一大功臣。在這波連續13場安打的高潮開始前，吉田打擊率僅有.167，但在本場比賽過後，他的打擊率已經來到.303，目前他的打擊率、打點、全壘打都是全隊第二，OPS(攻擊指數)更是全隊最高，說是全隊最佳打者也不為過。

不只如此，吉田的各項打擊數據在美聯的新人打者中皆坐二望一，如果維持表現到季末將是新人王的有力人選。大聯盟分析師卡拉比斯在推特上說：「隨著時間越來越明顯，當初批評這筆簽約的匿名總管們只是群酸葡萄心理的窮小子」。

紅襪明天將迎來系列賽最終戰，藍鳥推出王牌高斯曼(Kevin Gausman)先發，本季防禦率僅2.33的他會是吉田延續紀錄的一大挑戰。

吉田正尚 紅襪 藍鳥

相關新聞

MLB／法蘭柯「甩球」又「甩棒」 華麗個人秀助光芒閃瞎海盜

聯盟龍頭光芒隊持續在主場迎戰國聯戰績第二的海盜隊，靠著新生代王牌麥克納漢(Shane McClanahan)六局失一分外帶9張老K的帶領下，以8：1輕鬆寫意拿下勝利，也確定贏下這個系列賽。除了麥克納漢

MLB／吉田正尚連13場敲安 美球迷稱讚：日本版邦茲(

日籍球星吉田正尚手感熱得發燙！今天在紅襪8：3擊敗藍鳥的比賽中他再度繳出兩支安打，將個人連續安打場次延續到13場，這是本季全大聯盟最長的連續安打紀錄，讓他的打擊率重回三成，火燙的球棒也讓美國球迷興奮稱

MLB／獲頒WBC獎座 張育成：我們讓世界都看見了

美國職業棒球大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊台灣好手張育成今天與日籍隊友吉田正尚一起獲頒WBC獎座，張育成也在個人社群媒體說...

MiLB／潘文輝小聯盟初先發 4局無失分飆155公里火球

美職小聯盟費城人隊1A的火球男好手潘文輝今天職業生涯初先發，主投4局僅被敲出2支安打，送出4次三振，防禦率仍維持在0，最...

MLB／大谷翔平投13K不滿意 拒絕午餐邀約「能睡就睡」

天使隊「二刀流」大谷翔平今天投出一場5局13次三振的比賽，單場三振數追平個人最多，但他卻對無法拉長投球局數不滿意「我想的...

MLB／孟西再見滿貫砲轟垮費城人 哈波復出第二戰就猛打賞

道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）開季至今砲火凶猛，今天對費城人隊之戰9局下轟出再見滿貫砲，本季第12轟幫助道奇10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦