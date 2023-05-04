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MLB／熟悉的主場最對味 歐蘇納生涯200轟打爆馬林魚

聯合新聞網／ 綜合報導
歐蘇納今天回到馬林魚主場，用雙響炮一口氣達成生涯第200轟。 美聯社
歐蘇納今天回到馬林魚主場，用雙響炮一口氣達成生涯第200轟。 美聯社

勇士隊今天作客馬林魚隊打線大爆發，整場比賽海灌14分。其中曾效力馬林魚五年的歐蘇納(Marcell Ozuna)更是雙喜臨門，不只球隊以14：6大勝，更在熟悉的主場一口氣用雙響炮達陣生涯第200轟，全場貢獻五打點，幫助球隊拿下近期的七連勝。

這場比賽勇士隊可說是開了場「全壘打派對」，包含歐蘇納的199、200轟在內，全場一共打出六支全壘打。「我很替他開心，他很努力，也保持著很好的態度」，勇士總教練史尼克(Brian Snitker)表示，「我相信他的能力還沒有反映到成績上」。

事實上，歐蘇納在對戰馬林魚的系列賽前打擊率還不到一成，狀態可說是奇差無比，但一回到馬林魚主場猶如神助，這個系列賽17打數敲出六支安打。今天第一個打席擊出的滿貫砲更帶動了七分大局，同時也是勇士隊今年第一支滿貫砲。「我從沒想過我會打出200支全壘打」，歐蘇納受訪時笑著表示，「希望我有機會拚拚看300轟，給我三年的時間，我覺得我可以做到」。

歐蘇納近兩年受到傷病及家暴傳聞影響，攻擊指數都低於聯盟平均，與勇士隊簽下4年大約後成績並不符合期待。上週在亞特蘭大主場慘遭噓聲的他，以客隊球員身分回到邁阿密主場受到球迷們的歡呼。「過去兩年我一直在掙扎，我在場外受到許多干擾」，歐蘇納說道，「現在我感覺好多了，跟家庭、團隊都處得很好，更能夠冷靜下來並享受揮棒」。

勇士 馬林魚

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