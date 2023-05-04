MLB／法蘭柯「甩球」又「甩棒」 華麗個人秀助光芒閃瞎海盜

聯盟龍頭光芒隊持續在主場迎戰國聯戰績第二的海盜隊，靠著新生代王牌麥克納漢(Shane McClanahan)六局失一分外帶9張老K的帶領下，以8：1輕鬆寫意拿下勝利，也確定贏下這個系列賽。除了麥克納漢的精采好投，游擊手法蘭柯(Wander Franco)也敲出本季第六轟，比賽中秀出的「甩球」守備更引來球迷們討論。

歷經了去年的傷病低潮後，法蘭柯在今年逐步兌現超級大物的期待，去年打了83場比賽僅有6轟的他，今年僅用了29場就追平去年，很有機會創下生涯新高。今天他面對海盜隊後援投手波頓(Cody Bolton)，將95英里的速球送出中外野大牆，這也是他生涯最遠的一發全壘打，這場比賽他個人跑回3分、進帳2打點，稱職扮演攻勢製造機。

除了打擊上的好表現，法蘭柯在七局下兩出局時，攔下海盜明星雷諾斯(Bryan Reynolds)的強襲滾地球，第一時間沒有將球傳出去，反而是將球「甩」到空中接起來再加速傳一壘，抓到打者仍綽綽有餘。神來一筆也讓球評安德森(Brian Anderson)驚呼：「他剛剛是這麼做了嗎？他把球扔給自己！」

Just a casual five minutes in the life of Wander Franco pic.twitter.com/H6SfEMgdWp — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) 2023年5月4日

在賽後受訪時，法蘭柯表示，平常在守備練習時會嘗試這麼做，「憑直覺，它就這麼發生了」。這球在網路上受到球迷們的熱議，有人表示「法蘭柯是棒球界最酷的球員」，但也有球迷批評法蘭柯不該在比賽中過於放鬆，「凱許(Kevin Cash)應該要立刻提醒他，以確保他下次不會再犯」。