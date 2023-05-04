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MLB／大谷翔平投13K不滿意 拒絕午餐邀約「能睡就睡」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今日5局飆13K，但對無法拉長投球局數不滿意。 法新社
大谷今日5局飆13K，但對無法拉長投球局數不滿意。 法新社

天使隊「二刀流」大谷翔平今天投出一場5局13次三振的比賽，單場三振數追平個人最多，但他卻對無法拉長投球局數不滿意「我想的是投到6局、7局」，至於經典賽隊友爆料大谷因睡覺拒絕午餐邀約，大谷也坦承：「睡覺最重要。」

大谷翔平今天5局用97球，投出13次三振，但也挨了2轟、丟掉4分，退場時球隊一度落後，但最終靠著9局上蘭布（Jake Lamb）、楚奧特（Mike Trout）兩發全壘打逆轉，以6：4擊敗紅雀隊。

能夠演出逆轉勝，大谷翔平認為是打線的功勞，「尤其是蘭布代打敲出的那一轟，非常重要。」打者翔平今天也有5打數3安打、1分打點。

此戰三振數雖然追平生涯紀錄，不過大谷翔平賽後說到：「大意被敲出全壘打，本來想的是投到6局、7局，結果只投了5局，跟三振數比起來，這點讓我留下悔恨。」至於今天球路偏高被狙擊的原因，大谷認為是受到不熟悉的投手丘、溼度的影響。

天使隊與紅雀隊的三連戰之前，日本隊隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）曾邀約大谷共進午餐，不過大谷以「我要睡覺」為由拒絕，今天大谷也說：「確實是這樣，我想要睡覺。」

睡個午覺是大谷既定行程，他認為因為時差關係，還沒有睡得那麼熟，「但比較起來，有睡覺還是比較重要。」至於每日睡眠時間是否超過10小時？大谷表示，能睡就睡，「首先要確保睡眠的量，質次之。」

大谷翔平 天使

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