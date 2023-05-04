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MiLB／潘文輝小聯盟初先發 4局無失分飆155公里火球

中央社／ 台北4日電
美職小聯盟費城人隊1A的火球男好手潘文輝今天職業生涯初先發。 聯合報系資料照
美職小聯盟費城人隊1A的火球男好手潘文輝今天職業生涯初先發。 聯合報系資料照

美職小聯盟費城人隊1A的火球男好手潘文輝今天職業生涯初先發，主投4局僅被敲出2支安打，送出4次三振，防禦率仍維持在0，最快球速超過155公里，最後球隊也奪下勝利。

潘文輝前3場出賽都是後援登板，分別投2局、2局及3局，都沒有掉分，球速更是一場比一場還要快，上一場4月28日飆出100.1英里（約161公里）火球。費城人隊1A今天對上老虎隊1A的賽事，潘文輝迎來初次先發登板。

1局上2出局之後，潘文輝被敲出2支安打，不過最後化解危機沒有掉分；2局上及3局上則是都演出3上3下，各送出1次三振；4局上也是連解決3名打者，飆出2次三振。最終費城人隊1A以13比7奪下勝利，潘文輝無關勝敗。

總計潘文輝此戰用60球投4局，僅被敲出2支安打，沒有出現保送，送出4次三振，沒有失分，本季防禦率仍是0。這場潘文輝雖然是先發登板，不過最快球速也有96.5英里（約155.3公里），平均直球球速則是94.2英里（約151.6公里）。

潘文輝 球速 費城人

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