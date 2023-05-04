快訊

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／來過台灣的教士捕手敲首轟當功臣 手機訊息也炸裂

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
來台灣打經典賽的教士捕手蘇利文是球隊替補中的替補，但今天一口氣解鎖生涯首轟、首打點，單場4分打點演出，開轟後也戴上慶祝專屬草帽。 路透社
來台灣打經典賽的教士捕手蘇利文是球隊替補中的替補，但今天一口氣解鎖生涯首轟、首打點，單場4分打點演出，開轟後也戴上慶祝專屬草帽。 路透社

曾來台參加經典賽的教士隊捕手蘇利文（Brett Sullivan），4月中才首度升上大聯盟，球隊定位中是替補中的替補，但今天一口氣解鎖生涯首轟、首打點，單場4分打點演出，幫助教士以7：1擊敗紅人隊，賽後他的手機訊息也「炸裂」。

29歲的蘇利文在小聯盟熬了8個球季，今年世界棒球經典賽他作為義大利隊主戰捕手，繳出打擊率3成68、上壘率4成09的成績，其中對中華隊時更演出單場3安猛打賞，回到春訓、小聯盟表現一樣亮眼，終於在4月19日拚上大聯盟。

蘇利文作為諾拉（Austin Nola）的替補，在坎普薩諾（Luis Campusano）左手拇指受傷後，獲得出賽機會，今天先發蹲滿全場，4打數敲出2安打，貢獻4分打點。

蘇利文在2局下的二壘安打是生涯第一支長打，打回2分打點，也是生涯首打點，4局下更加碼轟出2分砲，為教士取得4：0領先，就此領先到底。

「這支球隊滿滿的明星球員。」蘇利文說：「我能做的就是做好自己的工作，接球、打擊，什麼都幹，能夠有貢獻感覺就很棒了。」

教士最近9天打了8場比賽，中間只有1天飛去墨西哥的移動日，明天終於可以完全休息1天，總教練梅爾文（Bob Melvin）認為這對球隊調整有幫助，尤其是對蘇利文來說，「他可以專心回訊息了。」

蘇利文賽後受訪時，放在一旁的手機不斷響起，記者好奇他究竟收到多少訊息？蘇利文打開一看、睜大眼睛說：「205條。」回顧過去坎坷，蘇利文說：「確實有時候會想，夢想究竟會不會成真？所以夢想成真才如此重要，尤其是又能幫助球隊贏球，這意義更大。」

教士 大聯盟 小聯盟

延伸閱讀

美隨時準備與中方對話

蘇利文談經濟政策：美國是在降低風險 並非與中國脫鉤

白宮：致力降低依賴風險 不尋求美中脫鉤

白宮國安顧問：美國不指望與中國經濟脫鉤

相關新聞

MLB／大谷翔平5局狂飆13K 「100轟+500K」達陣史上第二人

連休2天的大谷翔平充飽電，雖然今天控球亂飄，但也投出追平生涯最多的單場13次三振，一舉達成生涯500K，成為史上第二位生...

MLB／洋基傷兵年薪達1.52億美元 凱許曼籲球迷別放棄我們

洋基隊今天在紐約主場再戰守護者隊前，總經理凱許曼（Brian Cashman）談到開季慢熱現象， 強調會盡力修補漏洞，他...

MLB／來過台灣的教士捕手敲首轟當功臣 手機訊息也炸裂

曾來台參加經典賽的教士隊捕手蘇利文（Brett Sullivan），4月中才首度升上大聯盟，球隊定位中是替補中的替補，但...

MLB／孟西再見滿貫轟 道奇連3天開「魯閣」橫掃費城人

開季勝率不斷在五成上下浮動的道奇隊近期展現王者氣勢，近13戰狂掃10勝重登國聯西區龍頭。今天更靠著孟西(Max Muncy)的再見滿貫砲，在主場成功橫掃費城人，不只連續三天都打下雙位數分數，也奪下近期

MLB／薛則解禁復出被老東家打爆 對老虎3.1局失6分慘敗

大都會隊作客底特律，今天對老虎隊進行雙重賽，日前因為使用外部物質遭禁賽的38歲老將薛則（Max Scherzer）復出登...

MLB／孟西再見滿貫砲轟垮費城人 哈波復出第二戰就猛打賞

道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）開季至今砲火凶猛，今天對費城人隊之戰9局下轟出再見滿貫砲，本季第12轟幫助道奇10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦