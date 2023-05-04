MLB／來過台灣的教士捕手敲首轟當功臣 手機訊息也炸裂

曾來台參加經典賽的教士隊捕手蘇利文（Brett Sullivan），4月中才首度升上大聯盟，球隊定位中是替補中的替補，但今天一口氣解鎖生涯首轟、首打點，單場4分打點演出，幫助教士以7：1擊敗紅人隊，賽後他的手機訊息也「炸裂」。

29歲的蘇利文在小聯盟熬了8個球季，今年世界棒球經典賽他作為義大利隊主戰捕手，繳出打擊率3成68、上壘率4成09的成績，其中對中華隊時更演出單場3安猛打賞，回到春訓、小聯盟表現一樣亮眼，終於在4月19日拚上大聯盟。

蘇利文作為諾拉（Austin Nola）的替補，在坎普薩諾（Luis Campusano）左手拇指受傷後，獲得出賽機會，今天先發蹲滿全場，4打數敲出2安打，貢獻4分打點。

First career home run for Brett Sullivan! pic.twitter.com/SLqid8YI8Z — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年5月3日

蘇利文在2局下的二壘安打是生涯第一支長打，打回2分打點，也是生涯首打點，4局下更加碼轟出2分砲，為教士取得4：0領先，就此領先到底。

「這支球隊滿滿的明星球員。」蘇利文說：「我能做的就是做好自己的工作，接球、打擊，什麼都幹，能夠有貢獻感覺就很棒了。」

教士最近9天打了8場比賽，中間只有1天飛去墨西哥的移動日，明天終於可以完全休息1天，總教練梅爾文（Bob Melvin）認為這對球隊調整有幫助，尤其是對蘇利文來說，「他可以專心回訊息了。」

蘇利文賽後受訪時，放在一旁的手機不斷響起，記者好奇他究竟收到多少訊息？蘇利文打開一看、睜大眼睛說：「205條。」回顧過去坎坷，蘇利文說：「確實有時候會想，夢想究竟會不會成真？所以夢想成真才如此重要，尤其是又能幫助球隊贏球，這意義更大。」