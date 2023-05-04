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MLB／薛則復出被老東家打爆 對老虎投3.1局失6分慘敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

大都會隊作客底特律，今天對老虎隊進行雙重賽，日前因為使用外部物質遭禁賽的38歲老將薛則（Max Scherzer）復出登板對決老東家，第2戰只投3.1局失6分吞敗，大都會終場1：8輸球，單日吞下兩敗，近10戰苦吞8敗。

兩隊3連戰首戰原定昨天開打，因為下雨延到今天，老虎完全展現主場優勢，雙重賽首戰6：5獲勝，第二戰又打爆薛則，這次系列賽提前勝出；明天第3戰，40歲老將韋蘭德（Justin Verlander）同樣對決老東家，也是本季初登板。

薛則4月20日對道奇隊之戰被裁判抓到違規，投3局無失分遭驅逐出場，還被禁賽10場，今天重新登上投手丘，投不滿4局退場，被揮出8支安打、包括兩支全壘打，失6分全是自責分。

這是薛則本季5場先發最慘的一戰，戰績掉到2勝2敗，大都會也跌到16勝15敗，最近兩個系列賽對勇士、老虎都出現雙重賽，今天在底特律終止連續25次雙重賽未被橫掃紀錄。

薛則 大都會 老虎

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