MLB／連三打席K掉WBC隊友 天使逆轉秀助大谷紀錄日逃敗

天使隊「二刀流」好手大谷翔平今天面對紅雀隊拔出雙刀，投手丘上飆出13K，只不過也挨了2轟、丟掉4分，讓天使一度落後，好在9局上單局2轟完成6：4逆轉勝，讓投手大谷在「生涯500K」達陣日逃過敗投。

大谷翔平今天先發「第3棒、投手」，與紅雀隊努特巴爾（Lars Nootbaar）首次對決，連3打席都讓這位經典賽日本隊隊友揮棒落空三振。

In their first MLB encounter, Shohei Ohtani showed #WorldBaseballClassic teammate Lars Nootbaar his full repertoire! pic.twitter.com/QG5SVe8hHp — World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2023年5月4日

投手大谷今天不只三振努特巴爾，先發9棒全都三振至少一次，5局投球狂飆13次三振，追平生涯新高，也是大聯盟史上第4位能夠在5局內投出13K的投手，三振外的唯二出局數是滾地出局、盜壘阻殺。

賽前生涯487次三振的大谷翔平，今天一口氣達成500K，與貝比魯斯（Babe Ruth）並列史上唯二「百轟、500K」俱樂部成員，距離貝比魯斯的生涯501K也僅差1次，但全壘打差較多，大谷至今134轟，貝比魯斯714轟。

大谷雖然三振連連，但失投也不少，帳面上只有1次四壞、1次觸身球，但過程中好壞球偏差明顯，還有2次暴投，加上被敲5支安打裡，1局下被高曼（Nolan Gorman）敲出陽春砲、4局下挨了卡森（Dylan Carlson）2分砲，丟掉4分。

天使隊在2局上朱力（Brandon Drury）陽春砲，還有3局上單局攻下2分一度領先，但大谷退場時以3：4落後，分數一度凍結。

然而9局上出現轉機，天使隊代打的蘭布（Jake Lamb）開轟追平，楚奧特（Mike Trout）也補上一發陽春砲超前，大谷翔平自己也敲出二壘安打，並靠瑞登（Anthony Rendon）的安打回來得到第3分，就此拿下勝利。

SURF & TURF 🐑🐟#GoHalos pic.twitter.com/UQ4knj7Kwp — Los Angeles Angels (@Angels) 2023年5月4日

打者翔平今天也有5打數3安打的演出，3局上的1分打點進帳一度幫助球隊領先，另有1得分，賽後打擊率上升到3成07。