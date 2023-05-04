MLB／洋基傷兵年薪達1.52億美元 凱許曼籲球迷別放棄我們

洋基隊今天在紐約主場再戰守護者隊前，總經理凱許曼（Brian Cashman）談到開季慢熱現象， 強調會盡力修補漏洞，他向球迷呼籲：「希望不要放棄我們。」

洋基、守護者3連戰最後一戰開打前，洋基16勝15敗在美聯東區排名墊底，凱許曼賽前信心喊話似乎奏效，今天打到延長10局下，崔維諾（Jose Trevino）代打建功，揮出再見安打，幫助球隊4：3獲勝，系列賽2勝1敗勝出。

洋基開季至今飽受傷兵問題困擾，在競爭最激烈的美聯東區成為後段班，凱許曼表示，球季賽只打了1/5，相信主力球員恢復健康後，一定可以重新打造獲勝的陣容。

「不要放棄我們，別把我們排除在外。」凱許曼向洋基球迷喊話，球團內部有一群很好的人，不管球員還是員工，最大目標就是打造冠軍，請大家繼續支持球隊。

洋基一堆重要球員列傷兵，包括賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、洛登（Carlos Rodon）、唐納森（Josh Donaldson）、塞佛里諾（Luis Severino）都在其中，大聯盟官網指出，目前洋基傷兵名單的薪水大約1.52億美元。

凱許曼坦言，目前表現沒有達到預期水準，團隊運作不如預期；他表示，通常這種情況是損失一、兩人，但開季一路走來，損失不只如此，將會盡力修補漏洞。