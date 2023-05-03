MLB／洋基牛棚大將開TJ本季報銷 左投洛登受困背傷復出好難

洋基開季投手群就傷兵滿營，今天傳出牛棚大將崔維諾（Lou Trivino）將動TJ手術，整季報銷，強投洛登（Carlos Rodon）則持續因背傷所苦。

雖然洋基今天靠著王牌投手柯爾（Gerrit Cole）6局好投，加上菜鳥沃爾普（Anthony Volpe）和新同學卡胡（Willie Calhoun）開轟助陣下，以4：2擊敗守護者隊，不過賽後仍以16勝15敗在美聯東區敬陪末座。

洋基戰績如此低迷與傷兵有關，先發輪值蒙塔斯（Frankie Montas）、塞佛里諾（Luis Severino）及洛登先後倒下，其中洛登原先預計4月底復出，但目前復健狀況仍不理想，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「他無法克服背部問題，所以我們將繼續觀察。他的肩膀和手肘都很健康，但背部問題阻止他達到應有的表現。」

至於崔維諾是去年與蒙塔斯一同被運動家交易到洋基的投手。去年效力運動家防禦率高達6.47，但轉戰洋基後出賽25場，防禦率僅1.66。對於崔維諾即將動TJ手術，布恩無奈表示，「我討厭這種感覺，我知道他努力訓練，很想成為球隊的一員。」