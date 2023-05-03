MLB／藤浪晉太郎首度出賽無失分 運動家主場2583人再創新低

運動家隊日籍火球男藤浪晉太郎今主投1局送出2K，讓水手隊三上三下，最快球速達99.3英里（約159.8公里），但運動家最終仍以1：2輸球，不僅勝率持續下探，進場人數僅2583人也再創本季新低。

藤浪晉太郎今天第9局登板，接連三振羅利（Cal Raleigh）和赫南德茲（Teoscar Hernandez），最後讓海格底（Sam Haggerty）擊出飛球出局。這是藤浪本季首度出賽未失分，防禦率下降至12.32。

可惜藤浪的好表現卻沒有太多人在現場見證，據《美聯社》報導，這場比賽僅2583人進場，刷新聯盟本季最低進場人數紀錄。本季6勝24敗也是大聯盟墊底。

水手菜鳥先發投手米勒（Bryce Miller）在生涯初登板就刷紀錄，主投6局送出10K。 美聯社

水手贏球外的另一亮點，是菜鳥先發投手米勒（Bryce Miller）在生涯初登板就刷紀錄，主投6局送出10K，成為隊史首位初登板飆出10K的投手。另外他也是大聯盟史上第3位初登板飆出10K無保送的投手，前兩位是史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和奎托（Johnny Cueto）。

此外米勒初登板投了5.1局完全比賽，也僅次於即將來台加盟中信兄弟的新洋投金安的6.2局，是活球年代第二長！