MLB／大谷連休2天備戰先發 WBC隊友努特巴爾不想和他對決

洛杉磯天使日籍球星大谷翔平，今天是本季第2次未出賽，也是二度連休兩天，預計5月4日先發登板，將跟經典賽隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）上演投打對決。

日本中日體育報導，努特巴爾被問到是否期待跟大谷對決時笑說，「不，因為他投球很厲害，所以我總是開玩笑說不想跟他對決」。

天使今天在大谷未出賽下，以5比1擊敗努特巴爾效力的聖路易紅雀，取得3連戰首勝。

被日媒形容為「鐵人」的大谷，終於在日本放黃金週長假時連休兩天。天使總教練尼文（Phil Nevin）說，春訓期間曾跟大谷談到連休兩天的事，「因為大谷明天要登板，所以我認為今天是一個合適的休息日」。

大谷本季在日本時間4月13日首度未出賽，加上隔天球隊沒有比賽，所以連休兩天。

對持續以投打「二刀流」這種造成大量身體負擔的大谷來說，休息是必要的復原時間。大谷結束本季最長連續出賽17場後，日本時間5月2日在下榻飯店休息。

有趣的是，努特巴爾想說兩隊當天都沒比賽，就約大谷出來吃個飯，結果被大谷以「在睡覺」回絕，雖說努特巴爾約的似乎是中餐不是晚餐，但可以看出大谷仍以重要的睡眠為優先。

今天賽前，努特巴爾從外野跑來跟正在投球練習的大谷聊天，兩人透過大谷翻譯聊了約5分鐘，這是兩人在世界棒球經典賽奪冠後再度碰面。