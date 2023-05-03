快訊

震驚！67歲金曲歌王爆「20年前早簽字離婚」 他親揭單身內幕

台南永康墜樓命案 同進大樓20分鐘男子急離開…不排除他殺

PSG不續約，阿根廷球王梅西的下一步踢哪裡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷連休2天備戰先發 WBC隊友努特巴爾不想和他對決

中央社／ 東京3日綜合外電報導
洛杉磯天使日籍球星大谷翔平，今天是本季第2次未出賽。 路透社
洛杉磯天使日籍球星大谷翔平，今天是本季第2次未出賽。 路透社

洛杉磯天使日籍球星大谷翔平，今天是本季第2次未出賽，也是二度連休兩天，預計5月4日先發登板，將跟經典賽隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）上演投打對決。

日本中日體育報導，努特巴爾被問到是否期待跟大谷對決時笑說，「不，因為他投球很厲害，所以我總是開玩笑說不想跟他對決」。

天使今天在大谷未出賽下，以5比1擊敗努特巴爾效力的聖路易紅雀，取得3連戰首勝。

被日媒形容為「鐵人」的大谷，終於在日本放黃金週長假時連休兩天。天使總教練尼文（Phil Nevin）說，春訓期間曾跟大谷談到連休兩天的事，「因為大谷明天要登板，所以我認為今天是一個合適的休息日」。

大谷本季在日本時間4月13日首度未出賽，加上隔天球隊沒有比賽，所以連休兩天。

對持續以投打「二刀流」這種造成大量身體負擔的大谷來說，休息是必要的復原時間。大谷結束本季最長連續出賽17場後，日本時間5月2日在下榻飯店休息。

有趣的是，努特巴爾想說兩隊當天都沒比賽，就約大谷出來吃個飯，結果被大谷以「在睡覺」回絕，雖說努特巴爾約的似乎是中餐不是晚餐，但可以看出大谷仍以重要的睡眠為優先。

今天賽前，努特巴爾從外野跑來跟正在投球練習的大谷聊天，兩人透過大谷翻譯聊了約5分鐘，這是兩人在世界棒球經典賽奪冠後再度碰面。

天使 經典賽 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／努特巴爾邀約午餐被打槍 大谷翔平：我在睡覺

MLB／日曜男！大谷翔平周日5場炸4轟 7天還有3天沒解鎖

MLB／大谷翔平陽春砲滯空近7秒寫紀錄 教頭讚每天都有新鮮事

MLB／大谷翔平3安2盜+楚奧特雙響砲 天使還是輸球

相關新聞

MLB／哈波復出首戰吞3K！開心重返球場但不滿意表現

費城人強打哈波（Bryce Harper）開TJ手術後，僅用160天就回到大聯盟，今天他面對道奇隊擔任第三棒指定打擊，4打數沒安打，吞下3次三振，費城人最終以1：13慘敗道奇。 儘管是客場出賽，

加快比賽節奏新制很有感 MLB終於讓人耳目一新

美國職業棒球大聯盟（MLB）以堅持傳承而聞名，這反映在球迷珍視的傳奇遺產上。但是在需要改變而且決策者不願意採取行動或承擔風險的時候，這可能是一項障礙。

MLB／洋基牛棚大將開TJ本季報銷 左投洛登受困背傷復出好難

洋基開季投手群就傷兵滿營，今天傳出牛棚大將崔維諾（Lou Trivino）將動TJ手術，整季報銷，強投洛登（Carlos Rodon）則持續因背傷所苦。 雖然洋基今天靠著王牌投手柯爾（Gerri

MLB／大谷連休2天備戰先發 WBC隊友努特巴爾不想和他對決

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平，今天是本季第2次未出賽，也是二度連休兩天，預計5月4日先發登板，將跟經典...

MLB／藤浪晉太郎首度出賽無失分 運動家主場2583人再創新低

運動家隊日籍火球男藤浪晉太郎今主投1局送出2K，讓水手隊三上三下，最快球速達99.3英里（約159.8公里），但運動家最終仍以1：2輸球，不僅勝率持續下探，進場人數僅2583人也再創本季新低。

MLB／曝道奇休季無意談續約 透納：兩個月只打一兩通電話

透納(Trea Turner)本賽季以11年大約轉披費城人隊戰袍，作為道奇隊過往最倚重的中線打者，重回前東家自然是焦點，當初為何選擇轉隊也令人好奇，如今答案揭曉，他在受訪時自爆，道奇季後根本無意將他帶

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦