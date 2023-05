MLB／曝道奇休季無意談續約 透納：兩個月只打一兩通電話

透納(Trea Turner)本賽季以11年大約轉披費城人隊戰袍,作為道奇隊過往最倚重的中線打者,重回前東家自然是焦點,當初為何選擇轉隊也令人好奇,如今答案揭曉,他在受訪時自爆,道奇季後根本無意將他帶回隊上。

現年30歲的透納去年維持高檔表現,以近三成的打擊率敲出21轟,還打回生涯最高的100打點,除了入選明星賽、位列國聯MVP排行第11名外,更收下個人首座銀棒獎,在冬季進入自由市場後的身價也水漲船高。

成為自由球員後,原隊道奇自然是選項之一,對此,透納說道,「有一支西岸球隊(指教士隊)對我有興趣,自然另一隊也有表態,尤其是我過往效力過,感到熟悉、享受的那支隊伍。」隨後直接表示,其實回歸洛杉磯是在自己的前幾順位。

不過,出乎意料地,最終是由費城人以11年3億美元贏得「透納爭奪戰」。本人受訪時還原過程,原來在自由市場第一周後,他就感覺自己不會回道奇,「他們告訴我,會在自由市場上跟我有一些交談,但一進入休賽季,我們並沒有太多接觸,兩個月內只有一兩通電話而已。」

和道奇分道揚鑣後,透納先在經典賽用好表現帶領美國拿下亞軍,並以游擊手入選最佳陣容,不過開季後仍在尋找最佳狀態,今日對上老東家道奇雖然以1:13慘敗,不過費城人就是靠他的本季第四轟破蛋;至於道奇原訂接班游擊的拉克斯(Gavin Lux)受傷後,還在找尋這位置的最佳解答。

Trea Turner goes deep at Dodger Stadium 😤🤝



(via @Phillies) pic.twitter.com/xfcp814Qil