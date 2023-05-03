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MLB／曝道奇休季無意談續約 透納：兩個月只打一兩通電話

聯合新聞網／ 綜合報導
透納重回道奇球場首戰就開轟，。 法新社
透納重回道奇球場首戰就開轟，。 法新社

透納(Trea Turner)本賽季以11年大約轉披費城人隊戰袍，作為道奇隊過往最倚重的中線打者，重回前東家自然是焦點，當初為何選擇轉隊也令人好奇，如今答案揭曉，他在受訪時自爆，道奇季後根本無意將他帶回隊上。

現年30歲的透納去年維持高檔表現，以近三成的打擊率敲出21轟，還打回生涯最高的100打點，除了入選明星賽、位列國聯MVP排行第11名外，更收下個人首座銀棒獎，在冬季進入自由市場後的身價也水漲船高。

成為自由球員後，原隊道奇自然是選項之一，對此，透納說道，「有一支西岸球隊（指教士隊）對我有興趣，自然另一隊也有表態，尤其是我過往效力過，感到熟悉、享受的那支隊伍。」隨後直接表示，其實回歸洛杉磯是在自己的前幾順位。

不過，出乎意料地，最終是由費城人以11年3億美元贏得「透納爭奪戰」。本人受訪時還原過程，原來在自由市場第一周後，他就感覺自己不會回道奇，「他們告訴我，會在自由市場上跟我有一些交談，但一進入休賽季，我們並沒有太多接觸，兩個月內只有一兩通電話而已。」

和道奇分道揚鑣後，透納先在經典賽用好表現帶領美國拿下亞軍，並以游擊手入選最佳陣容，不過開季後仍在尋找最佳狀態，今日對上老東家道奇雖然以1：13慘敗，不過費城人就是靠他的本季第四轟破蛋；至於道奇原訂接班游擊的拉克斯（Gavin Lux）受傷後，還在找尋這位置的最佳解答。

MLB 道奇 費城人

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